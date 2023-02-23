Аэропорты Испании отменят ограничения на провоз жидкости в ручной клади

Впервые за более чем десятилетие людям больше не придется взаимодействовать с охраной в те моменты, когда они достают вещи из сумок или переливают жидкости в бутылки объемом 100 мл. Новые правила также означают, что вы сможете провозить в ручной клади такие предметы, как бутылки вина или оливкового масла.

Где тестируются новые правила безопасности в аэропортах?

Первыми двумя аэропортами в Испании, где будут отменены правила в отношении жидкостей и электроники, являются мадридский Барахас и барселонский Эль-Прат. Также планируется снять ограничения в аэропорту Пальма-де-Майорка в конце 2024 года.

После этого новые рентгеновские 3D-сканеры будут установлены в аэропорту Малаги Коста-дель-Соль (в 2025 году), а затем на Гран-Канарии, Тенерифе, Фуэртевентуре, Лансароте, Аликанте, Ибице, в Бильбао, Менорке и Валенсии (в 2026 году).

Почему меняются правила в отношении жидкостей и электроники?

Жидкости в ручной клади были запрещены в 2006 году после неудавшегося террористического заговора на рейсах из Лондона. Террористы соорудили самодельные взрывные устройства, спрятанные в бутылках из-под прохладительных напитков. Теперь ограничение в 100 мл распространяется на жидкости и большинство типов паст, гелей и эмульсий.

Электроника также может блокировать другие предметы или маскировать взрывчатку или оружие.

Но новые 3D-сканеры и усовершенствованная рентгеновская технология позволят более подробно увидеть, что находится в вашей сумке. Они также могут идентифицировать взрывчатые вещества без необходимости доставать жидкости или электронику из сумки.

Сканеры уже прошли испытания в США и скоро будут установлены в аэропортах по всей Европе. Правительство Великобритании также объявило, что оно будет использовать новые сканеры с июня 2024 года, а Ирландия испытывает их в аэропортах Дублина и Корка.

Есть надежда, что новые правила уменьшат очереди и задержки на досмотре, которые были одной из причин хаоса в аэропортах прошлым летом.