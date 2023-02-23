Литовцы заполонили Таиланд: отдыхают месяц, а тратят меньше, чем в Литве

Летом литовцы парами или семьями часто ездят на неделю в Турцию. Некоторые ездят туда на две недели, но это уже больше исключение, чем правило. Зимой литовцы ездят на египетские курорты. А вот в Таиланде ситуация иная. Журналист портала отправился туда на 10 дней, а когда встреченным там литовцам говорил об этом, те удивлялись: „Всего на 10 дней?“, „Почему так мало? Не успеете отдохнуть“, „Не знаю, стоит ли ехать сюда на 10 дней“. В Таиланд литовцы приезжают надолго.

„Здесь не только погода лучше, но и цены ниже“, – сказала Моника из Вильнюса, приехавшая в Таиланд на 6 недель. Однако в ее планах продление отпуска. Она с другом думает, куда им отправиться дальше - в Литву или во Вьетнам, на Филиппины. „Может, еще месяц где-то проведем, дождемся, когда в Литве погода улучшиться. Было бы неплохо вернуться домой к Пасхе“, – сказала Моника.

В Таиланде литовцев можно повстречать повсюду. Как на популярных курортах, так и в удаленных деревеньках и даже в джунглях. Они не сидят на месте, а мигрируют по Таиланду.

Обычно приехавшим в Таиланд дают визу на 30 дней, но бывает так, что ее получают и на более длительный срок. Срок пребывания в Таиланде можно продлить без особых проблем, главное - не нарушать миграционные законы и не оставаться после того, как срок действия визы истечет.

Журналист задавал всем встреченным литовцам один вопрос: как долго вы здесь находитесь?

Пара из Вильнюса сказала: „Мы ушли с работы, вот мы и решили попутешествовать. Проведем здесь месяц, а может дольше“.

Лукас и Саулюс сказали, что приехали сюда на месяц. Шестеро друзей – три молодые пары из Каунаса рассказали, что они приехали сюда 21 день назад.

Были и те, кто путешествует по Таиланду без какого-то плана и не устанавливали срок пребывания. Например, Габия из Вильнюса сказала, что может работать удаленно, поэтому будет здесь столько, сколько ей хочется.