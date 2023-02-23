Над Австралией прошел дождь из рыб

Жители небольшого австралийского городка Ладжаману стали свидетелем необычного явления — дождя из живой рыбы. На городок на северной окраине пустыни Танами рыба буквально посыпалась с неба во время проливного дождя, пишет "Моя Планета".

Упавшая с неба рыба была как минимум „размером с два пальца“, говорят местные. „Мы видели, как некоторые рыбины свободно падали на землю, другие — на крышу. Это была самая удивительная вещь, которую мы когда-либо видели. Думаю, это благословение от Господа“, — считает один из жителей Ладжаману.

Самое удивительное, что в Ладжаману подобное происходит не в первый раз. Рыбный дождь уже случался в этих краях в 1974, 2004 и 2010 годах. Метеорологи считают, что подобные инциденты могут вызываться сильными восходящими потоками — например, торнадо, выкачивающим воду и рыбу из рек.

Ихтиолог Квинслендского музея Джефф Джонсон сказал, что рыба, падающая в Ладжаману, — блестящий окунь или блестящий ворчун. Это одна из самых распространенных пресноводных рыб в Австралии. Эксперт признал, что погодное явление было „реальным“, однако рыба такого размера, по его словам, редко выпадает в виде дождя.

„Это относительно крупная рыба, и ее невозможно „вытащить“ из воды и долго держать в небе. Но ясно и то, что это произошло“, — цитирует Джонсона ABC News.