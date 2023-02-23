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23.02.2023, 10:41

Страны ЕС решили отменить требование предполетного тестирования на COVID-19 для китайских туристов

 
ФОТО: Photo by Renato Marques on Unsplash

На заседании рабочей группы по координации кризисных ситуаций IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) принято решение до конца февраля отказаться от требования предполетного тестирования на COVID-19 пассажиров, прибывающих из Китая. Выборочное тестирование людей, прилетяющих из Китая в Европейский союз, продолжится до середины марта. Эстония наравне с другими странами Европы продолжит процесс секвенирования, то есть определять мутации вируса. Продолжится и вакцинация против гриппа и COVID-19.

Рабочая группа ЕС по координации кризисных ситуаций проанализировала меры предосторожности, предпринятые в отношении приезжающих из Китая. Поскольку эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, а индикаторы, связанные с инфекцией, снижаются, принято решение смягчить действовавшие ранее меры.

Вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения д-р. Хейди Аласепп отметила, что, по данным рабочей группы, в аэропортах у пассажиров с прямых рейсов из Китая не отмечено ни одного нового опасного подштамма вируса. „Мутации вируса, обнаруженные при секвенировании, совпадают с последними данными, полученными от китайских властей. Субштаммы „омикрон“, циркулирующие в Китае, не представляют дополнительного риска для системы здравоохранения Евросоюза, поскольку они распространены и в государствах-членах ЕС. Эстония не имеет прямых рейсов в Китай, мы продолжим проводить мониторинг вирусных штаммов, секвенирование образцов сточных вод, а также уделим внимание вакцинации групп риска“, - сказала Аласепп.

Недавно экспертная комиссия по иммунопрофилактике, действующая при Министерстве социальных дел, представила рекомендации по вакцинации третьей бустерной дозой от COVD-19. „Комиссия рекомендует сделать прививку всем людям в возрасте от 80 лет, если с момента получения второй бустерной дозы или выздоровления от COVID-19 прошло не менее 6 месяцев. То же действует и в отношении людей старше 18 лет, входящим в группу риска, - если их семейный врач рекомендует сделать бустерную прививку, стоит к нему прислушаться“, – добавила доктор Аласепп.

Поскольку, по оценкам ВОЗ, распространение COVID-19 продолжает создавать в международном масштабе экстренную ситуацию в области общественного здравоохранения, рекомендации в отношении поездок остались в силе:

  • Во время поездки в Китай и из Китая всем путешествующим рекомендуется пользоваться медицинскими масками или масками типа FFP2/N95/KN95.

  • Персоналу и пассажирам международных рейсов, связанных с посещением Китая, будут предоставлены дополнительные рекомендации по личной гигиене и охране здоровья.

В настоящее время рабочая группа по координации кризисных ситуаций не планирует дальнейших встреч в связи со вспышкой COVID-19 в Китае. Группа будет созвана, если в этом возникнет необходимость.

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