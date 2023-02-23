Страны ЕС решили отменить требование предполетного тестирования на COVID-19 для китайских туристов(1)
На заседании рабочей группы по координации кризисных ситуаций IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) принято решение до конца февраля отказаться от требования предполетного тестирования на COVID-19 пассажиров, прибывающих из Китая. Выборочное тестирование людей, прилетяющих из Китая в Европейский союз, продолжится до середины марта. Эстония наравне с другими странами Европы продолжит процесс секвенирования, то есть определять мутации вируса. Продолжится и вакцинация против гриппа и COVID-19.
Рабочая группа ЕС по координации кризисных ситуаций проанализировала меры предосторожности, предпринятые в отношении приезжающих из Китая. Поскольку эпидемиологическая ситуация в Китае улучшилась, а индикаторы, связанные с инфекцией, снижаются, принято решение смягчить действовавшие ранее меры.
Вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения д-р. Хейди Аласепп отметила, что, по данным рабочей группы, в аэропортах у пассажиров с прямых рейсов из Китая не отмечено ни одного нового опасного подштамма вируса. „Мутации вируса, обнаруженные при секвенировании, совпадают с последними данными, полученными от китайских властей. Субштаммы „омикрон“, циркулирующие в Китае, не представляют дополнительного риска для системы здравоохранения Евросоюза, поскольку они распространены и в государствах-членах ЕС. Эстония не имеет прямых рейсов в Китай, мы продолжим проводить мониторинг вирусных штаммов, секвенирование образцов сточных вод, а также уделим внимание вакцинации групп риска“, - сказала Аласепп.
Недавно экспертная комиссия по иммунопрофилактике, действующая при Министерстве социальных дел, представила рекомендации по вакцинации третьей бустерной дозой от COVD-19. „Комиссия рекомендует сделать прививку всем людям в возрасте от 80 лет, если с момента получения второй бустерной дозы или выздоровления от COVID-19 прошло не менее 6 месяцев. То же действует и в отношении людей старше 18 лет, входящим в группу риска, - если их семейный врач рекомендует сделать бустерную прививку, стоит к нему прислушаться“, – добавила доктор Аласепп.
Поскольку, по оценкам ВОЗ, распространение COVID-19 продолжает создавать в международном масштабе экстренную ситуацию в области общественного здравоохранения, рекомендации в отношении поездок остались в силе:
Во время поездки в Китай и из Китая всем путешествующим рекомендуется пользоваться медицинскими масками или масками типа FFP2/N95/KN95.
Персоналу и пассажирам международных рейсов, связанных с посещением Китая, будут предоставлены дополнительные рекомендации по личной гигиене и охране здоровья.
В настоящее время рабочая группа по координации кризисных ситуаций не планирует дальнейших встреч в связи со вспышкой COVID-19 в Китае. Группа будет созвана, если в этом возникнет необходимость.