Советский Вильнюс, биеннале и письма Гедиминаса. Что предлагает литовская столица в честь своего 700-летия?
В этом году Вильнюс отмечает круглую дута - целых 700 лет. И нет лучше способа поздравить литовскую столицу с юбилеем, чем сделать это лично и нанести визит в этот прекрасный город. Тем более, что там обязательно будет чем заняться в течение всего года.
Не обязательно быть молодым по возрасту, чтобы быть молодым. Хотя Вильнюсу исполняется 700 лет, он всегда молод сердцем и душой. На фоне богатой истории и архитектуры горожане создают исключительное лицо, сердце и пульс своего города. Вильнюс полон юношеской энергии, которая побуждает к действию, вдохновляет на перемены, продвигает вперед и не ограничивает идеи.
Конечно, если вы еще не были в Вильнюсе, то свою поездку туда необходимо начать с того, чтобы познакомиться с городом поближе: старый город, район художников Ужупис, башня Гедиминаса и белоснежный костел Петра и Павла - все это обязательно к первому посещению.
Уже после этого можно уделить время всем тем замечательным мероприятиям, которыми Вильнюс предлагает отметить свой юбилей. И хотя потрясающий фестиваль света уже прошел, найдется множество других интересных вещей, доступных в литовской столице круглый год.
Апрель 22 2023 г. – января 14 2024 г.
Выставка „Вильнюсский покер“
Вернитесь во времени на порог распада Советского Союза. В то время родился легендарный роман известного литовского писателя Ричардаса Гавялиса „Вильнюсский покер“ - деконструкция разваливающейся советской системы, одна из первых литовских книг, посвященных городу и его жителям. Вильнюсский музей МО предлагает взглянуть на этот период глазами художников. Режиссер Оскарас Коршуновас и сценограф Гинтарас Макарявичюс предлагают исследовать творческий бунт.
В коллекции музея МО – это одновременно и идеологически неприемлемое для Советского Союза искусство, и наиболее яркая пора напряженной творческой работы авторов коллекции. Поэтому выставка „Вильнюсский покер“ прекрасно отражает один из самых важных этапов в истории Вильнюса, изменивший лицо Вильнюса. Каким персонажем является Вильнюс сегодня и каким мы представляем себе его образ в будущем? Выставка не обещает дать один верный ответ, потому что его не существует.
Май 3 – октября 15 2023 г.
Павильон: Вильнюс 200 лет назад
Обратитесь к истории и прогуляйтесь по Вильнюсу последней четверти XVIII – первой половины XIX в. Посетите павильон и исследуйте город глазами жителей прошлого, изучая макет Вильнюса. Национальный музей Литвы приобрел картографию Вильнюса первой трети XIX в. и все изображения зданий, поэтому к 700-летию Вильнюса стало возможным восстановить город прошлого до мельчайших деталей.
В рамках проекта „Павильон: Вильнюс 200 лет назад“ также будут организованы лекции и увлекательные творческие мастерские, которые помогут лучше узнать Вильнюс, каким он был 200 лет назад. Займитесь самостоятельным изучением – посмотрите, как когда-то выглядели известный места литовской столицы, как протекали будни горожан. Могли бы вы жить в Вильнюсе того времени?
Май — июль 2023 г.
Музыка для Вильнюса
Как звучит Вильнюс? Вероятно, это зависит от места, где вы находитесь. Закройте глаза и вслушайтесь – может быть, это церковные колокола, журчание реки, шелест листвы на ветру, смех или сигналы автомобилей. Семь всемирно известных композиторов именно так и поступят – посетят Вильнюс, выберут понравившееся место в городе и создадут для этого места 5-10-минутную композицию.
Семь произведений для Вильнюса будут публично представлены в пространствах, для которых они были созданы, но их можно будет услышать не только на концертах-презентациях. Современные технологии помогут распространить звуки Вильнюса по всему миру – находясь в Вильнюсе, вы сможете не только отправиться в реальный путь по звучащим местам, но и путешествовать по ним виртуально. Эти композиции „Музыки для Вильнюса“ подобны эфемерным скульптурам современного Вильнюса.
25 июля 2023 г.
Фестиваль „Молод как Вильнюс“
День покровителя Вильнюса Св. Христофора тоже заслуживает упоминания – ведь именно он оберегает Вильнюс от невзгод и ведет по верному пути. Бесплатные музыкальные выступления в парке Вингис будут радовать вас весь день. Классическая и популярная современная музыка, известные исполнители, специальные аудиовизуальные решения и летнее настроение – важно, чтобы весело было всем! Загляните ненадолго, устройте пикник на траве, откройте для себя нового любимого исполнителя или позвольте звукам музыки увлечь вас. Пусть день рождения Вильнюса продлится дольше!
Фестиваль пройдет в вильнюсском парке Вингис. Больше информации - здесь.
Июль 23 – август 6 2023 г.
Вильнюсская биеннале перформанса
По случаю 700-летия действие будет проходить по всему Вильнюсу, и не только в официальный день рождения города. Вильнюс молод и открыт современным идеям, поэтому в рамках юбилея в январе 2023 г. Вильнюсу преподнесет подарок известная звезда перформанса. В июле 2023 г. исторические и новые места города, парки, улицы и закрытые помещения наполнятся временными, но уникальными произведениями искусства – перформансами первой международной Вильнюсской биеннале перформанса.
Посмотрите литовские творения, которые прославляют Литву по всему миру, а также работы международных звезд перформанса. В ходе первого фестиваля в фокусе создателей перформансов будут исторические и современные достижения Вильнюса, важные даты, события, места и люди. Осенью 2023 г. в рамках ежегодного фестиваля „Дни столицы“ состоится финальное мероприятие фестиваля. Тем не менее, Вильнюсская биеннале перформанса – это долгосрочный подарок городу, фестиваль будет проходить раз в два года и станет неотъемлемой частью городской традиции.
Январь – сентябрь 2023 г.
Opera.Connect: Вильнюс — город оперы
Вильнюсцы давно полюбили оперу – здесь ее начали ставить раньше, чем в Париже, а сегодня голоса солистов литовской оперы звучат по всему миру. Поэтому по случаю 700-летия столицы „Opera.Connect: Вильнюс – город оперы“ подарит Вильнюсу звуки оперы, вынесет их из зала и распространит по всему городу. „Опера на колесах“ перенесет отрывки из опер в самые неожиданные пространства. Социально уязвимые люди познакомятся с оперным жанром в проекте „Opera art’i“ («Опера рядом“).
Опера – это не только классические костюмы, но и современные технологии. В сентябре 2023 г. искусственный интеллект смахнет пыль с одной из первых опер, звучавшей в XVII в. во Дворце правителей, и донесет ее звучание до слуха современных слушателей. „AIopera“ – это синтез истории и современности, который стоит услышать.
25 января – 27 августа 2023 г.
Выставка „Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе“
Национальный музей Литвы вместе с Литовским художественным музеем привез в Литву аутентичную копию письма князя Гедиминаса. До наших дней не дошло ни одного оригинала его писем, поэтому копия, сделанная в Риге вскоре после получения письма, является наиболее достоверным документом о рождении Вильнюса. Письмо модно увидеть на интерактивной выставке, которая расскажет посетителям о значении и роли этих писем.
Выставку можно посмотреть в башне Гедиминаса.
15 декабря 2022 г. – 27 августа 2023 г.
Выставка „Я живу в Вильнюсе“
В преддверии юбилея Вильнюса Национальный музей Литвы приглашает погрузиться в повествование, складывающееся из 50 историй. Рассказы, охватывающие 700 лет истории Вильнюса, вращаются вокруг города и его обитателей. Эта выставка сродни самому Вильнюсу – она столь же богата и разнообразна, но все истории в итоге свидетельствуют об одном и том же – все вильнюсцы вместе строят и создают этот город, независимо от того, родились оно здесь или прижились в нем.
Знаете ли вы, что барочный облик Вильнюса был создан приглашенными архитекторами? Знаете ли вы, что письма князя Гедиминаса были записаны под диктовку князя приезжими монахами-францисканцами? Об этом и многом другом можно узнать на выставке в Национальном музее Литвы.
Январь 2023 г. – январь 2024 г.
Выставки во Дворце правителей Великого княжества Литовского
Дворец правителей Великого княжества Литовского готовит исключительный подарок в честь вступления Вильнюса в новое столетие своей жизни. Посетители получат уникальную возможность увидеть башню Гедиминаса, виртуально воссозданную в 3D. Кроме того, на одной из выставок будет представлено самое древнее деревянное здание Вильнюса и удивительные археологические находки, открытые при раскопках этого здания.
Музей Дворца правителей Великого княжества Литовского даст возможность увидеть возвращенные в Вильнюс гобелены Сигизмунда Августа. Кроме того, в качестве главного акцента юбилейных торжеств музей построит Триумфальную арку – подобные сооружения были возведены на улицах Вильнюса в ожидании победоносного въезда в город Сигизмунда III Вазы. Также музей подготовил материалы об исторических особенностях резиденций великих князей литовских.
Дворец правителей Великого княжества Литовского является одним из важнейших культурных, образовательных, музейных, информационных, туристических и представительских объектов столицы, так что не пропустите!
Однажды в Вильнюсе
Фиксируйте Вильнюс таким, каким его видите вы. Наблюдаете ли вы за восходом солнца над городом, пьете ли кофе на улочке Старого города, плещетесь ли в фонтане или принимаете участие в мероприятии – не упустите памятные моменты и не забудьте поделиться ими с другими на платформе „Однажды в Вильнюсе“.
Станьте частью проекта Фабрики искусств „Лофтас“ и покажите Вильнюс миру своими глазами. Возможно, снятые вами кадры попадут в полнометражный фильм „Once in a city called Vilnius“, который будет представлен в в конце 2023 г. Или создайте уникальный короткометражный фильм, используя моменты, запечатленные всеми понравившимися участниками проекта. Проект лишь еще раз докажет, что у Вильнюса тысячи лиц, и каждый видит его по-своему.