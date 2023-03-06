Советский Вильнюс, биеннале и письма Гедиминаса. Что предлагает литовская столица в честь своего 700-летия?

Не обязательно быть молодым по возрасту, чтобы быть молодым. Хотя Вильнюсу исполняется 700 лет, он всегда молод сердцем и душой. На фоне богатой истории и архитектуры горожане создают исключительное лицо, сердце и пульс своего города. Вильнюс полон юношеской энергии, которая побуждает к действию, вдохновляет на перемены, продвигает вперед и не ограничивает идеи.

Конечно, если вы еще не были в Вильнюсе, то свою поездку туда необходимо начать с того, чтобы познакомиться с городом поближе: старый город, район художников Ужупис, башня Гедиминаса и белоснежный костел Петра и Павла - все это обязательно к первому посещению.

Уже после этого можно уделить время всем тем замечательным мероприятиям, которыми Вильнюс предлагает отметить свой юбилей. И хотя потрясающий фестиваль света уже прошел, найдется множество других интересных вещей, доступных в литовской столице круглый год.

Апрель 22 2023 г. – января 14 2024 г.

Выставка „Вильнюсский покер“

Вернитесь во времени на порог распада Советского Союза. В то время родился легендарный роман известного литовского писателя Ричардаса Гавялиса „Вильнюсский покер“ - деконструкция разваливающейся советской системы, одна из первых литовских книг, посвященных городу и его жителям. Вильнюсский музей МО предлагает взглянуть на этот период глазами художников. Режиссер Оскарас Коршуновас и сценограф Гинтарас Макарявичюс предлагают исследовать творческий бунт.

В коллекции музея МО – это одновременно и идеологически неприемлемое для Советского Союза искусство, и наиболее яркая пора напряженной творческой работы авторов коллекции. Поэтому выставка „Вильнюсский покер“ прекрасно отражает один из самых важных этапов в истории Вильнюса, изменивший лицо Вильнюса. Каким персонажем является Вильнюс сегодня и каким мы представляем себе его образ в будущем? Выставка не обещает дать один верный ответ, потому что его не существует.

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Май 3 – октября 15 2023 г.

Павильон: Вильнюс 200 лет назад