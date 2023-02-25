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25.02.2023, 13:01

В ближайшее воскресенье можно бесплатно посетить государственные музеи в Литве

 
Vilnius-5
Vilnius-5
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

26 февраля в последнее воскресенье месяца жители и туристы смогут бесплатно посетить музеи.

По традиции в этот день музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно.

Национальные музеи Минкульта:

  • Литовский национальный художественный музей

  • Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

  • Национальный музей

  • Великокняжеский дворец

  • Музей IX форта в Каунасе

  • Литовский музей авиации

  • Музей этнокосмологии

  • Литовский морской музей

  • Литовский музей народного быта

  • Литовский музей истории образования

  • Литовский музей театра, музыки и кино

  • Музей литовской литературы им. Майрониса

  • Шяуляйский музей „Аушра“

  • Тракайский исторический музей

  • Государственный еврейский музей Виленского Гаона

  • Жемайтийский музей Alka

  • Музей археологической местности в Кярнаве

  • Литовский музей спорта

    Вильнюсские музеи:

  • Музей энергетики и техники

  • Вильнюсский музей

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