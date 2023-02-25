В ближайшее воскресенье можно бесплатно посетить государственные музеи в Литве
26 февраля в последнее воскресенье месяца жители и туристы смогут бесплатно посетить музеи.
По традиции в этот день музеи, которые финансирует Минкульт, принимают посетителей бесплатно.
Национальные музеи Минкульта:
Литовский национальный художественный музей
Литовский национальный музей Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса
Национальный музей
Великокняжеский дворец
Музей IX форта в Каунасе
Литовский музей авиации
Музей этнокосмологии
Литовский морской музей
Литовский музей народного быта
Литовский музей истории образования
Литовский музей театра, музыки и кино
Музей литовской литературы им. Майрониса
Шяуляйский музей „Аушра“
Тракайский исторический музей
Государственный еврейский музей Виленского Гаона
Жемайтийский музей Alka
Музей археологической местности в Кярнаве
Литовский музей спорта
Вильнюсские музеи:
Музей энергетики и техники
Вильнюсский музей