ФОТО | Зимняя засуха в Италии открыла скрытую дорогу на один из островов на знаменитом озере Гарда

Обычно на остров можно добраться только на лодке, но исторически низкий уровень воды обнажил узкую дорожку из камня и песка, соединяющую его с берегом.

„Это красивое, но в то же время грустное зрелище, потому что оно связано с зимней засухой. Мы надеемся, что это будет недолгим“, — передает Euronews слова Альберто Пампури, 62-летнего пенсионера, который приехал к месту на велосипеде со своей женой и друзьями.

Это необычное явление напоминает некоторым посетителям „Плавучие пирсы„, художественную инсталляцию 2016 года художника Христо на другом итальянском озере – Изео. Христо установил несколько пешеходных мостов через озеро.

„Но это были искусственные понтоны, а здесь — настоящее произведение искусства!“ — с энтузиазмом говорит Агата Картери, 48-летняя учительница.

Почему уровень воды в озере Гарда такой низкий?

Аномально сухая зима привела к тому, что уровень воды в озере Гарда достиг самого низкого зимнего уровня за более чем 30 лет. Уровень воды в озере примерно на 65 см ниже среднего для этого времени года. Воды реки По и озер Маджоре и Комо также исключительно низкие.

Обычно озеро заполняется талым снегом с окружающих вершин, но этой зимой в этом регионе было очень мало снега или дождя.

Как засуха повлияет на туризм на озере Гарда?

Пять лет назад Маттео Фиори пешком пересек залив Манерба-дель-Гарда и достиг острова Сан-Бьяджо, подняв рюкзак над головой, чтобы защитить его от волн. „Воды было по грудь, это было приключение“, — сказал 45-летний социальный работник, приехавший полюбоваться новым путем к острову.

Наплыв туристов, неожиданный для февраля, стал благом для маленького городка Манерба-дель-Гарда. „Остров стал достопримечательностью не в сезон, что делает наше озеро более известным“, — говорит мэр Флавиано Маттиотти.

Но засуха может принести городу проблемы в будущем, также предупреждает он. „Если весной уровень озера не поднимется, нам придется углублять гавани, чтобы облегчить доступ для туристических лодок“, — сказал он.