Лучший пляжный отдых на Балтике: The Guardian выбрал куда поехать этим летом (и без Пярну дело не обошлось)

В Сопот также можно доехать из Гданьска на городской электричке или на трамвае. Поскольку Гданьск, Сопот и Гдыня вместе образуют агломерацию Труймясто (“Тройное место“), то перемещаться между этими тремя городами очень легко и просто. А если вы приедете в Гданьск на машине, то и вообще элементарно – через все три города проходит шоссе шириной от двух до четырех полос в разных местах.

Если вам по душе больше жизни, чем в Гдыне, которая все-таки больше город портовый, нежели курортный, то отправляйтесь в городок по соседству – Сопот. Здесь вас ждут толпы господ отдыхающих, а также самый длинный в Европе морской мол, экскурсии на „старинном“ кораблике, прекрасная пешеходная улица вдоль моря и знаменитый „Кривой домик“. Напротив домика, кстати, можно прекрасно перекусить – в „ Белом пуделе „.

Но если вы не поклонник музеев, то в Гдыне вы найдете чистый сахарный песок, пирс и набережную, популярную среди велосипедистов и скейтеров. И очень интересный, пришвартованный к пирсу эсминец времен Второй мировой войны „ Блискавица „ (ORP Blyskawica). Летом сюда легко сбежать на пляж, сев на поезд от красивого неоготического железнодорожного вокзала Гданьска (работы по реконструкции продолжаются, но он полностью функционирует) до Гдыни, менее известного прибрежного города с морским наследием и песчаными пляжами всего в 15 минутах езды. Поесть в Гдыне можно в Osteria Fino .

Гданьск – один из самых интересных городов Европы. Это место рождения философа Артура Шопенгауэра, писателя Гюнтера Грасса (когда город еще назывался Данциг) и движения „Солидарность“. Старый город, искусно восстановленный после Второй мировой войны, процветает благодаря отелям и шумным барам (отдельно газета выделяет паб Red Light с удобными креслами и коктейлями с водкой). В городе также есть два превосходных музея: Европейский центр солидарности и Музей Второй мировой войны.

Пешеходная улица Йоно Басанавичяус является центром жизни города, вдоль нее расположены кафе и бары, хотя одно из лучших мест в городе, где можно выпить кофе и сэндвичей, находится, по мнению The Guardian в пяти минутах ходьбы, в фотомагазине Fotokava.

Если вдоль моря вы уже нагулялись, то можно отправиться на прогулку в Парк Бируте, который был создан в свое время по заказу знаменитых литовских графов Тышкевичей. Традиционно три раза в неделю – каждый четверг, пятницу и субботу во время летнего сезона – в 18:30 в ротонде парка собираются любители духовой музыки – палангский оркестр дарит жителям и гостям города бесплатные концерты на лоне природы. В парке находится и Музей янтаря, где хранится несколько тысяч предметов из „балтийского золота“ — часы, пепельницы, сабо и многое другое — и он гораздо интереснее, чем кажется, с современными ювелирными выставками и древними, застывшими в камне, ящерицами.

Паланга — это город санаториев, спа-отелей и оздоровительных центров, использующих местные сосновые леса, минеральные воды и морской воздух для улучшения физического и морального состояния своих гостей. Так что, где вы захотите остановиться – решать только вам, вариантов хватает.

Если вы окажетесь в Паланге на машине, то в качестве дополнительного развлечения можно побывать в Кретинге (расстояние 10 км, посмотреть знаменитый зимний сад в усадьбе все тех же Тышкевичей) или доехать до Клайпеды с ее знаменитым морским музеем и Куршской косой (расстояние 31 км, посмотреть выступления дельфинов в музее, погулять по Ниде и Юодкранте).

Пярну, Эстония