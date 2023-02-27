Лучший пляжный отдых на Балтике: The Guardian выбрал куда поехать этим летом (и без Пярну дело не обошлось)
Люди делятся на тех, кто любит море, и на тех, кто предпочитает горы. Но даже те, для кого горы – это навсегда, не против отдохнуть пару-тройку дней у моря. И если времени или денег на отдых на берегу более теплых морей-океанов у вас нет, всегда можно выбраться на местный пляж или пляжи ближайших к нам соседей. Английская The Guardian выбрала по курорту в трех балтийских странах и Польше, в которых, по ее мнению, отдыхать лучше всего.
Гданьск – один из самых интересных городов Европы. Это место рождения философа Артура Шопенгауэра, писателя Гюнтера Грасса (когда город еще назывался Данциг) и движения „Солидарность“. Старый город, искусно восстановленный после Второй мировой войны, процветает благодаря отелям и шумным барам (отдельно газета выделяет паб Red Light с удобными креслами и коктейлями с водкой). В городе также есть два превосходных музея: Европейский центр солидарности и Музей Второй мировой войны.
Но если вы не поклонник музеев, то в Гдыне вы найдете чистый сахарный песок, пирс и набережную, популярную среди велосипедистов и скейтеров. И очень интересный, пришвартованный к пирсу эсминец времен Второй мировой войны „Блискавица„ (ORP Blyskawica). Летом сюда легко сбежать на пляж, сев на поезд от красивого неоготического железнодорожного вокзала Гданьска (работы по реконструкции продолжаются, но он полностью функционирует) до Гдыни, менее известного прибрежного города с морским наследием и песчаными пляжами всего в 15 минутах езды. Поесть в Гдыне можно в Osteria Fino.
Если вам по душе больше жизни, чем в Гдыне, которая все-таки больше город портовый, нежели курортный, то отправляйтесь в городок по соседству – Сопот. Здесь вас ждут толпы господ отдыхающих, а также самый длинный в Европе морской мол, экскурсии на „старинном“ кораблике, прекрасная пешеходная улица вдоль моря и знаменитый „Кривой домик“. Напротив домика, кстати, можно прекрасно перекусить – в „Белом пуделе„.
В Сопот также можно доехать из Гданьска на городской электричке или на трамвае. Поскольку Гданьск, Сопот и Гдыня вместе образуют агломерацию Труймясто (“Тройное место“), то перемещаться между этими тремя городами очень легко и просто. А если вы приедете в Гданьск на машине, то и вообще элементарно – через все три города проходит шоссе шириной от двух до четырех полос в разных местах.
Паланга, Литва
Летом маленький литовский приморский городок Паланга превращается из захолустья в оживленный общественный центр. Окаймленный небольшими дюнами шестимильный пляж быстро заполняется с восходом солнца, а день заканчивается толпами людей, прогуливающихся на закате вдоль необычного Г-образного пирса.
Пешеходная улица Йоно Басанавичяус является центром жизни города, вдоль нее расположены кафе и бары, хотя одно из лучших мест в городе, где можно выпить кофе и сэндвичей, находится, по мнению The Guardian в пяти минутах ходьбы, в фотомагазине Fotokava.
Если вдоль моря вы уже нагулялись, то можно отправиться на прогулку в Парк Бируте, который был создан в свое время по заказу знаменитых литовских графов Тышкевичей. Традиционно три раза в неделю – каждый четверг, пятницу и субботу во время летнего сезона – в 18:30 в ротонде парка собираются любители духовой музыки – палангский оркестр дарит жителям и гостям города бесплатные концерты на лоне природы. В парке находится и Музей янтаря, где хранится несколько тысяч предметов из „балтийского золота“ — часы, пепельницы, сабо и многое другое — и он гораздо интереснее, чем кажется, с современными ювелирными выставками и древними, застывшими в камне, ящерицами.
Паланга — это город санаториев, спа-отелей и оздоровительных центров, использующих местные сосновые леса, минеральные воды и морской воздух для улучшения физического и морального состояния своих гостей. Так что, где вы захотите остановиться – решать только вам, вариантов хватает.
Если вы окажетесь в Паланге на машине, то в качестве дополнительного развлечения можно побывать в Кретинге (расстояние 10 км, посмотреть знаменитый зимний сад в усадьбе все тех же Тышкевичей) или доехать до Клайпеды с ее знаменитым морским музеем и Куршской косой (расстояние 31 км, посмотреть выступления дельфинов в музее, погулять по Ниде и Юодкранте).
Пярну, Эстония
Как пишет The Guardian, в Эстонии у моря расположено достаточно большое количество городов, но Пярну – самый популярный из них. Недаром в народе его называют летней столицей Эстонии. Первые купальни в нем открылись в 1838 году и город сразу стал очень популярным среди таллинского высшего общества: летом в них предлагались теплые морские ванны, а зимой – банные удовольствия. Сейчас перечень услуг, которые предлагают пярнуские SPA, серьезно увеличился – посетителям предлагают водные и банные процедуры, грязелечение, массажи, лазерную терапию и парафинотерапию, соляные комнаты и растирания с использованием шоколада, эстонские банные ритуалы и даже криокамеру, температура в которой составляет -100 С.
В Пярну также есть несколько школ серфинга, в том числе Aloha и Surf Center, предлагающие почасовую аренду каяков, досок и инструкторов. Пляжное кафе Rannakohvik — маленькое и уютное, с традиционной копченой рыбой и картофелем с травами в меню, а также с пикантными коктейлями из ревеня. А в июне в городе проходит фестиваль Grillfest, на который съезжаются сотни шеф-поваров, желающих продемонстрировать свое мастерство. В этом году он пройдет 9-10 июня.
В остальное же время вкусно поесть можно в одном из множества кафе и ресторанов в центре Пярну.
Рига и Юрмала, Латвия
Рига с ее зданиями в стиле модерн, доступными оперными представлениями и прогулками по берегу Даугавы привлекает внимание круглый год. Но летом есть еще и возможность отправиться на пляж. Это The Guardian предлагает сделать, используя ведущую из Риги в Юрмалу велодорожку. Но тут хорошо бы помнить, что длина маршрута примерно 21 километр и добраться из центра Риги в Юрмалу у вас займет около 1,5-2 часов. Внимательно посмотреть на маршрут можно ЗДЕСЬ.
В Юрмале газета предлагает обратить внимание на пляж в Майори, а также – если вы не любитель загорать все время – на построенный в 1930-х годах концертный зал Дзинтари, где летом регулярно проходят представления. Юрмальский музей, по мнению The Guardian, блестяще причудлив, и в его магазине продаются открытки и подарки, вдохновленные курортной культурой Юрмалы, которая восходит к началу XIX века.
Обед и ужин на курорте можно выбрать в понравившемся месте: суши, итальянские рестораны и даже узбекское бистро. Особого внимания заслуживает ресторан Laivas, предлагающий латышское меню, вдохновленное окружающими лесами, морями и реками, с такими блюдами, как паштет из сельди с яблоком и утиная грудка, приготовленная в собственной коптильне ресторана.
Перекусить легким можно в кафе во французском стиле „Мадам Бриош„, где готовят отличные гречневые оладьи. За вкусными булочками и пирожными можно также заглянуть в кафе Dukats, которое находится рядом с Дубултской евангелическо-лютеранской церковью.