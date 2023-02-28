ФОТО | Смотрите, чем потчуют гостей в лучшем ресторане Вильнюса - в меню есть и снег, и бычьи яйца

Ресторан Nineteen18 снискал популярность как среди местных жителей, так и среди туристов. Ему не хватает лишь мишленовской звезды - или парочки звезд, хотя это лишь потому, что Литва еще не входит в список стран гида Мишлен. Наш опыт посещения ресторана уж точно был достоин звездного уровня.

Итак - эстонец, русский и три поляка пошли в ресторан. Это было бы отличное начало анекдота - и нам было над чем посмеяться - но в конце, в отличие от того, как заканчиваются такие анекдоты, мы пришли к согласию, что если когда-то придется выбирать место для последней трапезы, то дегустационное меню из восьми блюд от Nineteen18 идеально для этого подойдет - ну, за исключением хумуса из бычьих яиц.

Это была единственная еда на столе, которую все попробовали и отодвинули от себя как можно подальше. Если сначала вкус этой намазки казался обычным - хумус как хумус - то последовавшее послевкусие вызвало ярое желание больше никогда не подносить такое и близко ко рту, а описать его культурным образом просто невозможно. Но всем заинтересовавшимся все же стоит самим отведать это блюдо, ведь наше жюри из пяти человек может и ошибаться.

В описании ресторана указано, что еда в нем провокационная, удивительная и изысканная. Так оно и есть, ведь шеф-повар ресторана Андрюс Кубилюс при составлении меню не пошел по пути меньшего сопротивления и не стал подбирать такие блюда, которые понравились бы всем без исключения. Наша компания не охала от гастрономического удовольствия от каждого блюда, зачастую мы смотрели с удивлением на то, что нам преподносит официант и кто-то из нас считал, что блюдо уж точно „интересное“ и вкусное, но все же не в его вкусе. К счастью, за тем же столом всегда находился тот, в чьем вкусе как раз было блюдо, поэтому каждый нашел что-то для себя.