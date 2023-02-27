27.02.2023, 14:41
ВИДЕО | Проливной дождь на борту: в субботу на палубе парома Viking Line ручьем текла вода(3)
ФОТО: | Õhtuleht
В субботу вечером на пароме Viking XPRS, который следовал из Таллинна в Хельсинки, внезапно с потолка начала течь вода. По данным компании, виной всему стала прорвавшаяся водопроводная труба.
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, как в субботу вечером на пароме Viking XPRS с потолка лилась вода.
Руководитель Viking Line Estonia Инно Бороденко сообщил, что на пароме прорвало водопроводную трубу. "Вода текла на пол до тех пор, пока воду не выключили. Пассажиров вывели из помещения и начали ремонтные работы, затем помещение убрали“, — пояснил он.
По его словам, часть судна, где произошла авария, сегодня вновь доступна для пассажиров.