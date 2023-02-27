ВИДЕО | Проливной дождь на борту: в субботу на палубе парома Viking Line ручьем текла вода

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, как в субботу вечером на пароме Viking XPRS с потолка лилась вода.



Руководитель Viking Line Estonia Инно Бороденко сообщил, что на пароме прорвало водопроводную трубу. "Вода текла на пол до тех пор, пока воду не выключили. Пассажиров вывели из помещения и начали ремонтные работы, затем помещение убрали“, — пояснил он.