Wizz Air прекратит полеты в Кишинев из-за "высокого риска“ в связи с "последними событиями"

В пресс-службе компании заявили, что это „трудное, но ответственное решение“, которое связано с „последними событиями“ в Молдове и с „хотя и не стопроцентным, но высоким риском в воздушном пространстве страны“. О каких событиях и рисках идет речь, не уточняется. После начала войны России с Украиной на территории Молдовы неоднократно находили обломки ракет.

„Компания Wizz Air внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдове и находится в постоянном контакте с местными и международными органами власти, а также агентствами для обеспечения высочайшего уровня безопасности и надежности полетов. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, но в результате последних событий в Молдове и высокого, пусть и не стопроцентно возможного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта“, - заявили в авиакомпании.