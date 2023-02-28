Пасхальные каникулы под угрозой: где пройдут забастовки авиа- и железнодорожников в Европе в марте и апреле

Забастовки в 17 испанских аэропортах

Некоторые из самых загруженных аэропортов Испании столкнутся с забастовками профсоюзов работников компании Swissport, занимающейся наземным обслуживанием и обработкой грузов. С 27 февраля по 13 апреля они объявили серию 24-часовых забастовок каждый понедельник, вторник и четверг.

Swissport Handling обслуживает аэропорты Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат, Реус, Аликанте, Валенсия, Мурсия, Малага, Альмерия, Саламанка, Вальядолид, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уэска, Лансароте, Гран-Канария и Тенерифе-Сур.

Профсоюзы должны будут предоставлять минимум услуг, как того требует испанское законодательство, поэтому пока неясно, какое влияние окажут забастовки на пассажиров.

Продолжающиеся забастовки во Франции

Профсоюзы по всей Франции ведут непрекращающуюся борьбу против планов повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Ранее в забастовке участвовали железнодорожники и сотрудники аэропорта: 30% рейсов из парижского аэропорта Орли были отменены в последний день забастовки. На 7 марта профсоюзы запланировали самые серьезные акции и обещают полностью остановить Францию.

Также обсуждается возможность перехода к „скользящим“ забастовкам, в течение которых ее участники по очереди сменяют друг друга. Работники парижского метро – одна из групп, выступающих за переход к забастовкам, которые могут начинаться и заканчиваться в любое время в течение определенного периода времени.

Рабочие Хитроу выступают за пасхальную забастовку

Более 3 000 охранников, инженеров и пожарных, работающих в аэропорту Хитроу, в настоящее время голосуют за проведение забастовки из-за низкой заработной платы.

Если работники, являющиеся членами профсоюза Unite, проголосуют за забастовку, она может совпасть с напряженным периодом пасхальных праздников.

„Если наши члены в HAL (аэропорт Хитроу) начнут забастовку, то это приведет к серьезным перебоям в работе всего Хитроу с неизбежными задержками, сбоями и отменами рейсов“, - говорит региональный координатор Unite Уэйн Кинг.