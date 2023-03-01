В Копенгагене полицейские пересели на электросамокаты, чтобы быть ближе к людям
Полицейские в Копенгагене теперь патрулируют улицы не только на автомобилях и велосипедах, но и на электросамокатах. Так они смогут улучшить свой имидж: по мнению полиции, патрульные автомобили создают психологический барьер между стражами порядка и горожанами.
Кроме того, самокаты помогут полиции лучше реагировать на чрезвычайные ситуации и добираться до мест происшествий без пробок, сообщает Europulse.
У полицейских электросамокатов нет синих мигающих огней или аварийных сигналов — только обычные фары. Они развивают максимальную скорость 20 километров в час, а дальность их хода на одной зарядке составляет 30 километров.
Копенгаген признан самым безопасным городом мире. В частности, там лучше других городов обеспечивают безопасность здоровья жителей, инфраструктуры, цифровых технологий и окружающей среды.