В Копенгагене полицейские пересели на электросамокаты, чтобы быть ближе к людям

Полицейские в Копенгагене теперь патрулируют улицы не только на автомобилях и велосипедах, но и на электросамокатах. Так они смогут улучшить свой имидж: по мнению полиции, патрульные автомобили создают психологический барьер между стражами порядка и горожанами.