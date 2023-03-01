Власти Тайваня собираются платить туристам за посещение страны

Новую программу будут реализовывать в два этапа. До 2023-го планируют привлечь около 6 миллионов туристов, до 2026-го – увеличить эту цифру до 10 миллионов, пишет портал 34travel.me.

Так, индивидуальные туристы смогут получить по 5000 тайваньских долларов (около € 154), группы – по 20 000 (около € 615). Правда, как можно подать заявку на „гранты“, пока не сообщают.

„Деньги будут выделяться в рамках нескольких мероприятий по продвижению туризма“, – комментирует генеральный директор Бюро по туризму Чан Ши-Чжун.

В то же время, другие страны вводят туристические налоги. Сборы для путешественников уже действуют в Турции, Латвии и Испании. В Таиланде и на Сейшелах планируют ввести немного позже в этом году.