Едем в Ригу на "День рождения Шерлока Холмса“: экскурсии, квесты, лекции и костюмированный праздник

Праздник по традиции стартует у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a). С 12:00 до 13:00 здесь пройдет регистрация участников конкурса на лучший костюм. Конкурс пройдёт в нескольких номинациях, и выбирать лучших из лучших будет не только жюри праздника, но и читатели rus.delfi.lv. Фотографии претендентов на победу будут размещены на крупнейшем информационном портале и отдать свой голос за наиболее понравившихся персонажей можно будет до 6 марта.

В 13.00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными мероприятиями, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии. В музыкальной программе примет участие дуэт „Pipes and Drums“ - уникальный проект, с участием Вилиуса Матутиса и Эйнара Латышева, исполняющий музыку разных народов на шотландской волынке, барабанах и других ударных и духовых инструментах. В роли бродячих музыкантов выступит известная латвийская инструментальная funk/fusion группа FunCOOLio. Также гостей мероприятия ждут традиционные угощения от Берримора „Овсянка, сэр!“ и ретрофотоуголок.



Компания IGRARIGA.LV проведет интерактивный квиз „Правда или фейк“, а также у гостей праздника будет возможность принять участие в тематических играх: квесте „Детективная история“ (для детей от 8-12 лет), антиэкскурсии „Месть Мориарти“ (для взрослых и подростков) и квесте-расследовании „По следам преступлений“. Предварительная запись по телефону +371 23277211 или infoigrariga@gmail.com

Желающие прогуляться по местам съемок фильма Масленникова „Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона“ могут записываться на экскурсию с гидом. Начало в 10.30 и в 15:00, место сбора: вход в Дом Радио (Домская площадь 8). Предварительная запись: snezanna1@gmail.com или по тел. +371 26468131.

Тематические события, посвященные деятельности Шерлока Холмса продолжатся и после 4 марта.