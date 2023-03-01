Едем в Ригу на "День рождения Шерлока Холмса“: экскурсии, квесты, лекции и костюмированный праздник(1)
4 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива в Риге состоится городской костюмированный праздник „День рождения Шерлока Холмса“. В этом году событие пройдет в новом прочтении - „Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия“. Великий сыщик в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает Посольство Великобритании в Латвии.
Праздник по традиции стартует у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a). С 12:00 до 13:00 здесь пройдет регистрация участников конкурса на лучший костюм. Конкурс пройдёт в нескольких номинациях, и выбирать лучших из лучших будет не только жюри праздника, но и читатели rus.delfi.lv. Фотографии претендентов на победу будут размещены на крупнейшем информационном портале и отдать свой голос за наиболее понравившихся персонажей можно будет до 6 марта.
В 13.00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными мероприятиями, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии. В музыкальной программе примет участие дуэт „Pipes and Drums“ - уникальный проект, с участием Вилиуса Матутиса и Эйнара Латышева, исполняющий музыку разных народов на шотландской волынке, барабанах и других ударных и духовых инструментах. В роли бродячих музыкантов выступит известная латвийская инструментальная funk/fusion группа FunCOOLio. Также гостей мероприятия ждут традиционные угощения от Берримора „Овсянка, сэр!“ и ретрофотоуголок.
Компания IGRARIGA.LV проведет интерактивный квиз „Правда или фейк“, а также у гостей праздника будет возможность принять участие в тематических играх: квесте „Детективная история“ (для детей от 8-12 лет), антиэкскурсии „Месть Мориарти“ (для взрослых и подростков) и квесте-расследовании „По следам преступлений“. Предварительная запись по телефону +371 23277211 или infoigrariga@gmail.com
Желающие прогуляться по местам съемок фильма Масленникова „Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона“ могут записываться на экскурсию с гидом. Начало в 10.30 и в 15:00, место сбора: вход в Дом Радио (Домская площадь 8). Предварительная запись: snezanna1@gmail.com или по тел. +371 26468131.
Тематические события, посвященные деятельности Шерлока Холмса продолжатся и после 4 марта.
6 апреля в к/т „Splendid place“ пройдёт кинопоказ немого фильма Бастера Китона „SHERLOCK JR.“ /1924 г./ и кинолекторий Антона Долина „Шерлок Холмс сегодня: кто он?“. Шерлок Холмс – самый популярный герой мирового кинематографа. Он обогнал даже Дракулу! В чем причина успеха лондонского сыщика? Что определило уникальную живучесть Шерлока Холмса, почему каждое поколение вновь подпадает под его очарование? Антон Долин попробует предложить свои версии ответов на эти вопросы. Билеты в сети Bilešu Serviss.
В марте в Риге, Резекне и Даугавпилсе состоится серия лекториев с кинокритиком Олегом Пекой „Шерлок Холмс, и его место и значение в истории английского детектива“. Мы обсудим вопросы - Что такое жанр детектива, его отличительные особенности? Детектив до Шерлока Холмса. Что нового привнес Конан-Дойл в детективный жанр? Дедуктивный метод Шерлока и борьбы с дезинформацией и другие.
Приглашаем всех последователей великого детектива и ценителей костюмированных интерактивных развлечений на праздник „Возвращение Холмса“. Может, именно вы станете главным помощником в новой миссии Шерлока.
После перерыва в несколько лет, праздник, посвящённый самому знаменитому детективу в мире, снова прозвучит яркими, костюмированными народными гуляниями, которые неизменно украшали наш город и за которыми следил весь мир - ведь День рождения Шерлока Холмса впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие участия – костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.
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