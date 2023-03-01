ВИДЕО | Фантастика! Северное сияние над водопадом Валасте
Эта зима несколько раз порадовала нас северным сиянием - невероятным зрелищем, которое относительно редко наблюдается в Эстонии. В ночь с понедельника на вторник северное сияние "ловил“ близ водопада Валасте фотограф Сергей Листов.
"Северное сияние наблюдается в Эстонии с вечера субботы. В пиковые моменты зрелище было настолько мощным, что его можно было довольно хорошо рассмотреть“, - рассказывает Сергей Листов.
Как правило, северное сияние можно увидеть только на севере Эстонии, но на этот раз его видели и в южных уездах, и даже в Латвии. Наиболее отчетливо его можно было наблюдать в ночь на понедельник. Однако в Ида-Вирумаа погодные условия позволили насладиться световым шоу только поздно в понедельник поздно вечером, когда небо прояснилось.
"Мне удалось запечатлеть северное сияние у водопада Валасте в Ида-Вирумаа. Съемки длились с 23:00 до 3:00, пик пришелся на период с 2:00 до 2:30. На улице дул жуткий холодный ветер, но это ничто по сравнению с этой потрясающей красотой“, — подтверждает фотолюбитель.