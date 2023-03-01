ВИДЕО | Фантастика! Северное сияние над водопадом Валасте

"Северное сияние наблюдается в Эстонии с вечера субботы. В пиковые моменты зрелище было настолько мощным, что его можно было довольно хорошо рассмотреть“, - рассказывает Сергей Листов.

Как правило, северное сияние можно увидеть только на севере Эстонии, но на этот раз его видели и в южных уездах, и даже в Латвии. Наиболее отчетливо его можно было наблюдать в ночь на понедельник. Однако в Ида-Вирумаа погодные условия позволили насладиться световым шоу только поздно в понедельник поздно вечером, когда небо прояснилось.