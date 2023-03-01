Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет на 360 градусов

Пассажиров рейса Finnair AY488, летящего из Куусамо в Хельсинки в воскресенье вечером, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.

По данным сайта Flightradar24, самолет совершил круг в северной части Каяяни, развернувшись на 360 градусов.

Сильный солнечный ветер позволяет наблюдать северное сияние на этой неделе и на юге Финляндии.

Действие пилота вызвало восхищение во всем мире. Комментаторы не жалели лайков и говорили, что его поступок вызвал интерес к Финляндии как туристическому направлению.