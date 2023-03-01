01.03.2023, 16:00
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет на 360 градусов(1)
ФОТО: Photo by v2osk on Unsplash
Пассажиры рейса Куусамо-Хельсинки увидели огни северного сияния из иллюминаторов благодаря решению пилота отступить от курса, пишет Yle.
Пассажиров рейса Finnair AY488, летящего из Куусамо в Хельсинки в воскресенье вечером, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.
По данным сайта Flightradar24, самолет совершил круг в северной части Каяяни, развернувшись на 360 градусов.
Сильный солнечный ветер позволяет наблюдать северное сияние на этой неделе и на юге Финляндии.
Действие пилота вызвало восхищение во всем мире. Комментаторы не жалели лайков и говорили, что его поступок вызвал интерес к Финляндии как туристическому направлению.