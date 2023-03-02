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02.03.2023, 07:00

"У них есть деньги, они не хотят домой“: Таиланд переживает очередной бум популярности у российских туристов

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Российские туристы отдыхают на Пхукете.
Российские туристы отдыхают на Пхукете.
ФОТО: JORGE SILVA | Scanpix

Российские путешественники продолжают ехать в Таиланд, несмотря на рост цен на недвижимость и услуги.

По данным международного аэропорта Пхукета, в период с 11.01.2022 по 21.01.2023 на Пхукет прибыло более 233 000 россиян, что делает их самой многочисленной группой въезжающих.

„Ситуация у них дома изменилась“, — сказал тайский агент по недвижимости, имея в виду последствия после начала войны в Украине. "Люди, у которых есть деньги, приезжают за границу и готовы за всё платить“. По его словам, в результате наплыва богатых российских туристов, считающих, что в этом году война точно не закончится, цены на недвижимость в Таиланде поднялись до рекордного уровня.

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