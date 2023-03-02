В китайском Сиане обнаружен древнейший в мире туалет. Ему 2400 лет

Унитаз почтенного возраста - от 2200 до 2 00 лет - относится к периоду Борющихся царств и началу правления династии Хань.

Туалетный ящик и труба были найдены на археологических раскопках в городе Сиань в провинции Шэньси.

Как сообщают китайские государственные СМИ, сломанные части туалета и погнутая труба смыва были найдены прошлым летом исследовательской группой на археологическом раскопе Юэян.

„Это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо обнаруженный в ходе раскопок в Китае“, - сказал газете China Daily Лю Руи, исследователь из Института археологии при Китайской академии общественных наук.

По словам ученых, они обнаружили туалет во время раскопок двух больших зданий в руинах дворца в древнем комплексе Юэян.

Предмет роскоши

Подробности находки были обнародованы на прошлой неделе и вызвали широкий интерес в Китае. Найденный унитаз дает еще одну возможность оценить уровень развития правящей элиты древнего Китая.

Исследователи назвали туалет „предметом роскоши“, который, скорее всего, предназначался для высокопоставленных чиновников или даже императора. Археологи считают, что слуги, вероятно, наполняли водой бак унитаза после каждого использования.

Ученые надеются найти крошечные частицы кала для анализа. Это позволит им узнать, что люди ели в то время.

Институт археологии сообщил, что раскопки - это часть более широкого исследования жизни во времена древних китайских династий, включая диету и особенности строительства городов.

Туалетный миф

Изобретение современного смывного туалета часто приписывают Томасу Крэпперу в Англии 1860-х годов.

Однако историки утверждают, что первым человеком, который пользовался туалетом со смывом, за несколько столетий до этого стала королева Елизавета I.

Ее крестник, сэр Джон Харрингтон, в 1592 году изобрел для нее унитаз. В нем был приподнятый бачок, из которого с помощью рычагов вода сливалась в чашу.

Отходы жизнедеятельности смывались через сливную трубу.