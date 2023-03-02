ТОП-10 мероприятий, ради которых стоит приехать в Каунас в 2023 году
„Каунас - культурная столица Европы 2022“ уже привлек более 2,4 миллионов зрителей и посетителей и не собирается останавливаться в ближайшее время. Организаторы „Каунас 2022“ держат свое обещание продолжать культурный опыт и гарантируют - любимые события возвращаются в город! Различные инициативы пригласят вас сесть за самый длинный соседский стол во всей Европе, увидеть захватывающие дух представления, погрузиться в электронную музыку или пройти по уникальному маршруту арт-объектов. Мы приглашаем вас узнать, какие проекты удивят каунасцев и гостей со всего мира в 2023 году!
Международный день счастья
Когда: 20 марта
В 2018 году команда „Каунас - культурная столица Европы 2022“ стала послами Международного дня счастья в Литве. Они убеждены, что Каунас - город счастливых людей. 20 марта мы говорим о чрезвычайно важных темах - счастье, доступное всем и везде, важность устойчивости и эмоционального здоровья. В этом году общины и артисты города обещают продолжить традиции и не только удивить многочисленными мероприятиями или собраниями, но и вновь превратить Каунас и Каунасский район в большую сцену незабываемых представлений.
Культурный корабль „Немуно 7“ (Запышкис, Каунасский район)
Когда: Май-сентябрь
Земснаряд „Немуно 7“, открытый для публики весной 2022 года, продолжит обогащать берега реки Нямунас культурными инициативами. В теплое время года уникальный объект речных технологий и ландшафтного дизайна будет принимать мероприятия, резиденции художников и выставки. Возможно, это станет еще одной причиной, по которой в Запышкис приедут любители культуры и искусства.
Фестиваль „Дни Японии в Каунасе WA“
Когда: 3-6 мая
С 3 по 6 мая в Каунас возвращаются „Дни Японии WA“ - более 10 японских художников приглашают вас познакомиться с Японией через цифровое искусство, современный танец, музыку, фотографию, каллиграфию и другие виды искусства. Этот фестиваль - возможность почувствовать дух страны восходящего солнца и ощутить синтез традиционной и современной японской культуры.
Каунасская неделя литературы
Когда: 10-14 мая
Есть чего ждать книголюбам и любителям поэзии: „Каунасская неделя литературы“ возвращается в Каунас 10-14 мая! Литературные вечера, чтения, встречи с писателями, „слепые“ свидания с книгой и множество новых инициатив пройдут по всему городу. „Мы верим, что искусные произведения, интригующие истории, умные и остроумные разговоры никогда не выходят из моды“, - утверждают организаторы, уже готовящие незабываемую программу.
Фестиваль внутреннего двора
Когда: 26 мая
Все в Каунасе слышали о „Празднике двора“. 26 мая Лайсвесская аллея вновь превратится в большой двор счастливых людей, а соседи, друзья и родственники соберутся за самым длинным столом в Европе. Как обычно, в течение всего вечера будет происходить множество интересных, удивительных и неожиданных событий, подготовленных городским сообществом и самими участниками. Каунасцы не оставляют сомнений - „Праздник двора“ обязательно должен посетить каждый, кто хочет почувствовать истинную душу города.
Празднуем реку
Когда: 27 мая
„Празднуем реку“ - это инициатива единомышленников, родившаяся в Каунасе и направленная на поощрение использования рек, их вод и берегов для проведения культурных мероприятий, общественных встреч и создания новых художественных форм выражения. В прошлом году несколько сотен жителей города и Каунасского района провели день, путешествуя по рекам Нерис и Нямунас, и столько же встречали их на берегах - с музыкой, песнями и другими развлечениями. Хорошая новость для тех, кто не успел в прошлый раз: культурные приключения на реках ожидаются, как только потеплеет.
Современные районы
Когда: Июнь-сентябрь
„Уникальные поодиночке, сильные вместе“ - таков девиз участников и организаторов проекта „Современные кварталы“. Успешно развиваясь в течение нескольких лет, проект вернется еще сильнее, превратив Каунасский район в уникальную сцену, полную общественных событий. Уже в июне культурная программа распространится по всем районам, принося с собой фестивали, образовательные мероприятия, концерты и другие инициативы.
Фестиваль современного города „Аудра“
Когда: 29 июня - 2 июля
В 2022 году фестиваль „Аудра“ наэлектризовал и наводнил не только Каунас. Фестиваль привлек 60 000 посетителей со всей Литвы и близлежащих европейских стран. Один из самых значимых сайтов электронной музыки в мире, Resident Advisor, включил мероприятие в число лучших мировых фестивалей, прошедших в июне 2022 года. Этим летом новая обновленная программа, объединяющая электронную музыку и современную городскую культуру, объединит местных и международных артистов, а также различные мероприятия, выступления, ночные концерты и многое другое.
Международный фестиваль исполнительских искусств „ConTempo“
Когда: 1-6 августа
С 2019 года „ConTempo“ уже зарекомендовал себя среди самых ожидаемых событий в Каунасе и Каунасском районе. Фестиваль славится своими выступлениями в самых необычных пространствах: на реке, в ангаре, на подземной парковке или в лесу. В этом году фестиваль „ConTempo“ вновь превратит Каунас в сцену, наполненную невиданными трюками, захватывающими дух представлениями, чуткими художественными высказываниями и встречами с самыми интересными артистами Литвы и мира.
Фестиваль Флюксуса
Когда: 9 сентября
Фестиваль Fluxus - один из самых больших успехов программы „Каунас 2022“. Это настоящий каунасский карнавал! Главная задача во время фестиваля - подняться на холм Пародос в самых неожиданных образах и костюмах. Тех, кто достигнет вершины, ждут оригинальные выступления литовских и зарубежных артистов, музыкальные и художественные инсталляции. За несколько лет существования фестиваля мы уже видели кукловодов, жонглеров, выступления оркестра и тысячи безумных идей - чем нас удивят в этом году?
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