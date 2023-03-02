ТОП-10 мероприятий, ради которых стоит приехать в Каунас в 2023 году

Есть чего ждать книголюбам и любителям поэзии: „Каунасская неделя литературы“ возвращается в Каунас 10-14 мая! Литературные вечера, чтения, встречи с писателями, „слепые“ свидания с книгой и множество новых инициатив пройдут по всему городу. „Мы верим, что искусные произведения, интригующие истории, умные и остроумные разговоры никогда не выходят из моды“, - утверждают организаторы, уже готовящие незабываемую программу.

С 3 по 6 мая в Каунас возвращаются „Дни Японии WA“ - более 10 японских художников приглашают вас познакомиться с Японией через цифровое искусство, современный танец, музыку, фотографию, каллиграфию и другие виды искусства. Этот фестиваль - возможность почувствовать дух страны восходящего солнца и ощутить синтез традиционной и современной японской культуры.

Земснаряд „Немуно 7“, открытый для публики весной 2022 года, продолжит обогащать берега реки Нямунас культурными инициативами. В теплое время года уникальный объект речных технологий и ландшафтного дизайна будет принимать мероприятия, резиденции художников и выставки. Возможно, это станет еще одной причиной, по которой в Запышкис приедут любители культуры и искусства.

В 2018 году команда „Каунас - культурная столица Европы 2022“ стала послами Международного дня счастья в Литве. Они убеждены, что Каунас - город счастливых людей. 20 марта мы говорим о чрезвычайно важных темах - счастье, доступное всем и везде, важность устойчивости и эмоционального здоровья. В этом году общины и артисты города обещают продолжить традиции и не только удивить многочисленными мероприятиями или собраниями, но и вновь превратить Каунас и Каунасский район в большую сцену незабываемых представлений.

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Фестиваль внутреннего двора

Когда: 26 мая

Все в Каунасе слышали о „Празднике двора“. 26 мая Лайсвесская аллея вновь превратится в большой двор счастливых людей, а соседи, друзья и родственники соберутся за самым длинным столом в Европе. Как обычно, в течение всего вечера будет происходить множество интересных, удивительных и неожиданных событий, подготовленных городским сообществом и самими участниками. Каунасцы не оставляют сомнений - „Праздник двора“ обязательно должен посетить каждый, кто хочет почувствовать истинную душу города.

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Празднуем реку

Когда: 27 мая

„Празднуем реку“ - это инициатива единомышленников, родившаяся в Каунасе и направленная на поощрение использования рек, их вод и берегов для проведения культурных мероприятий, общественных встреч и создания новых художественных форм выражения. В прошлом году несколько сотен жителей города и Каунасского района провели день, путешествуя по рекам Нерис и Нямунас, и столько же встречали их на берегах - с музыкой, песнями и другими развлечениями. Хорошая новость для тех, кто не успел в прошлый раз: культурные приключения на реках ожидаются, как только потеплеет.

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Современные районы

Когда: Июнь-сентябрь

„Уникальные поодиночке, сильные вместе“ - таков девиз участников и организаторов проекта „Современные кварталы“. Успешно развиваясь в течение нескольких лет, проект вернется еще сильнее, превратив Каунасский район в уникальную сцену, полную общественных событий. Уже в июне культурная программа распространится по всем районам, принося с собой фестивали, образовательные мероприятия, концерты и другие инициативы.

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Фестиваль современного города „Аудра“

Когда: 29 июня - 2 июля