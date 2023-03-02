В Таллинне закрылся еще один популярный ресторан

По словам основателя ресторана Айлара Вяэртмаа, люди, которые добились успеха в области общепита, – сумасшедшие. "В ресторанном бизнесе нужно быть очень уверенным, что это именно то, чем ты хочешь заниматься. Мы были уверены, что хотим этого, но, к сожалению, риски были не в нашу пользу“, – пояснил он в интервью DV, добавив, что общепит до сих пор переживает очень непростые времена.