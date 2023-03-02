В Таллинне закрылся еще один популярный ресторан(14)
Еще в феврале расположенный в районе Теллискиви популярный ресторан IDU радовал посетителей интересными еженедельными предложениями, вкусными блюдами и уютной атмосферой. Однако в конце февраля руководство приняло решение закрыть заведение.
"Грустно, но правда. После пары лет работы с 1 марта мы безвозвратно закрываем свои двери“, - написали руководители ресторана на своей страничке в Facebook.
По словам основателя ресторана Айлара Вяэртмаа, люди, которые добились успеха в области общепита, – сумасшедшие. "В ресторанном бизнесе нужно быть очень уверенным, что это именно то, чем ты хочешь заниматься. Мы были уверены, что хотим этого, но, к сожалению, риски были не в нашу пользу“, – пояснил он в интервью DV, добавив, что общепит до сих пор переживает очень непростые времена.
"Те, кто переживут нынешнее время, безусловно, победители!“ - сказал он.
Ресторан IDU предлагал посетителям большой выбор закусок и блюд из местных натуральных продуктов. "Все это мы делаем во имя миссии по воссоединению людей с настоящей едой!“ - говорили сотрудники ресторана.