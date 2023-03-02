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02.03.2023, 12:03

В Копенгагене вандалы окрасили основание скульптуры "Русалочки" в цвета российского флага

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ФОТО: IDA MARIE ODGAARD | Scanpix, IDA MARIE ODGAARD

Сегодня утром жители Копенгагена обнаружили, что знаменитый памятник "Русалочка", расположенный в прибрежном районе Копенгагена Лангелиние, окрасили в цвета российского флага.

Русалочка — бронзовая статуя высотой 1,25 м, изображающая персонажа из сказки „Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена. В порту Копенгагена она была установлена почти сто лет назад - 23 августа 1913 года.

Ежегодно посмотреть "Русалочку“ и сфотографироваться с этим символом Копенгагена приходят до одного миллиона туристов.

Статуя многократно становилась объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов по разным причинам, но каждый раз была восстановлена.

DENMARK LITTLE MERMAID VANDALISM

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