02.03.2023, 12:03
В Копенгагене вандалы окрасили основание скульптуры "Русалочки" в цвета российского флага(8)
ФОТО: | Scanpix, IDA MARIE ODGAARD
Сегодня утром жители Копенгагена обнаружили, что знаменитый памятник "Русалочка", расположенный в прибрежном районе Копенгагена Лангелиние, окрасили в цвета российского флага.
Русалочка — бронзовая статуя высотой 1,25 м, изображающая персонажа из сказки „Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена. В порту Копенгагена она была установлена почти сто лет назад - 23 августа 1913 года.
Ежегодно посмотреть "Русалочку“ и сфотографироваться с этим символом Копенгагена приходят до одного миллиона туристов.
Статуя многократно становилась объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов по разным причинам, но каждый раз была восстановлена.