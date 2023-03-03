03.03.2023, 08:37
Названы самые безопасные страны Европы
Для подготовки рейтинга все европейские страны изучали по девяти показателям связанных с безопасностью. Среди них количество нападений, убийств, смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и другие, пишет портал 34travel.me.
По результатам высший балл получила Швейцария.
Десятка лидеров выглядит так:
1. Швейцария,
2. Исландия,
3. Норвегия,
4. Дания,
5. Люксембург,
6. Финляндия,
7. Ирландия,
8. Нидерланды,
9. Австрия,
10. Швеция.
Последние две страны в рейтинге – Украина и Россия.