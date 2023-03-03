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03.03.2023, 08:37

Названы самые безопасные страны Европы

 
ФОТО: Photo by Patrick Robert Doyle on Unsplash

Сервис Gamblino опубликовал исследование, в котором назвал самые безопасные страны Европы. В топе оказались Швейцария, Исландия и Норвегия.

Для подготовки рейтинга все европейские страны изучали по девяти показателям связанных с безопасностью. Среди них количество нападений, убийств, смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и другие, пишет портал 34travel.me.

По результатам высший балл получила Швейцария.

Десятка лидеров выглядит так:

1. Швейцария,
2. Исландия,
3. Норвегия,
4. Дания,
5. Люксембург,
6. Финляндия,
​​​​​​​ 7. Ирландия,
​​​​​​​ 8. Нидерланды,
​​​​​​​ 9. Австрия,
​​​​​​​ 10. Швеция.

Последние две страны в рейтинге – Украина и Россия.

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