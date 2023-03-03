Компания Baltic Shuttle возобновляет регулярные автобусные рейсы между Таллинном и Псковом

Компания Baltic Shuttle начала продажи билетов на автобусный рейс 950 по маршруту Таллинн — Тарту — Печоры — Псков.

Рейс автобуса из Таллинна в Псков выполняется по пятницам с 7 апреля 2023 года.

Рейс автобуса из Пскова в Таллинн выполняется по субботам с 8 апреля 2023 года.

В июне количество рейсов в каждом направлении будет увеличено до трёх в неделю. Продажа билетов открыта как на сайте компании Балтик Шаттл, так и на сайтах билетных агрегаторов, в том числе российских, где можно купить билеты по картам российских банков.

Возобновление автобусного сообщения между Таллинном и Псковом нацелено в первую очередь на пассажиров, посещающих своих родственников в соседней стране. Несмотря на запрет въезда в Эстонию гражданам РФ по шенгенским визам, выданным любой страной, полученным в туристических и деловых целях, сохраняется возможность въезда с целью посетить живущих в Шенгенской зоне членов семьи (супруги, дети, внуки, родители, бабушки и дедушки) или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Подробная информация о правилах въезда в Эстонию для граждан России и о способах покупки билетов доступна на сайте balticshuttle.ee.

В январе 2023 года исполнилось 10 лет с начала выполнения компанией Baltic Shuttle международных автобусных рейсов между Эстонией и Россией. В настоящее время ежедневно выполняются три регулярных рейса автобусов по маршруту Таллинн — Нарва — Санкт-Петербург в каждом направлении.