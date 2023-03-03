Галерея Виктории Ольт отмечает свой первый день рождения, открывая гламурную весеннюю выставку

Название выставки „Naissance“ означает рождение на французском языке и символизирует пробуждение весны. В прошлом году данная выставка была одной из первых и наиболее успешных для галереи, и в этом году традиция продолжается, предлагая альтернативу весенним выставкам, проводимым в Таллиннском Доме искусства.



Анне Тюрн, керамист, победительница зрительских симпатий прошлогодней весенней экспозиции в Таллиннском Доме искусства, теперь показывает свои световые инсталляции в новом контексте в галерее Виктории Ольт. Часть ее прежней победной работы, а также полностью новая работа „Paldiski“ блистают вместе с ландшафтными фотографиями Тоомаса Туула. Неоновая живопись Марты Ваарик и гигантские вышивки Марилис Тейнфельдт-Гринс также добавляют элементы поп-арта.

Сама галерист и художница Виктория Ольт традиционно участвует в выставке, выставляя свои работы в изящной акварельной технике, а также ее коллега из Италии Агнес Сесиль, чьи работы является ярким элементом данной выставки. Иллюстрации Кэтлин Кальювее, кроме ее прошлого в качестве дизайнера моды, также отражают мифическую силу природы, так же как и сюрреалистические коллажи Марии Эвестус. Более традиционную живопись представят смелые абстракции Юлии Валтанен и Павла Кормашова.

С предыдущих выставок в галерее Виктории Ольт, уже знакомы посетителю творчество эстонской художницы Мариты Лиивак, украинской художницы, работающей в Таллинне, Ксении Сулаевой, и польского художника проживающего в Лондоне, Томаша Мро, для которых фигуративность играет важную роль. Кроме того, на выставке можно увидеть эксклюзивно изготовленные печатные работы от художника визуалиста Джеймса Джина из Тайвани-США, который сотрудничал с модным домом Prada, а его ретроспектива только что завершилась в Музее современного искусства Шанхая.