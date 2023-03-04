Новости
04.03.2023, 10:19

В Finnair появились муми-самолеты: найдите изображение муми-троллей и выиграйте билеты бизнес-класса

 
Airbus A330 ja Finnairi asepresident Allister Paterson
Airbus A330 ja Finnairi asepresident Allister Paterson
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Финской авиакомпании Finnair в этом году исполняется 100 лет. По случаю юбилея на двух самолетах Finnair появились веселые изображения Муми-тролля и Фрёкен Снорк.

В ноябре этого года Finnair, одной из старейших авиакомпаний мира, исполнится 100 лет. Авиакомпания решила отметить этот праздник в духе муми-троллей. Теперь два ее самолета Airbus A350 украшены изображением Муми-тролля и Фрёкен Снорк. Муми-самолеты будет летать по различным дальнемагистральным направлениям сети Finnair, в том числе в Даллас, Токио и Бангкок.

Самые первые изображения муми-троллей появились на самолетах Finnair еще в середине 1990-х годов. После этого авиакомпания постоянно проводила всевозможные кампании, связанные с муми-троллями, например, когда семьи, путешествующие с младенцами, получали на борту муми-подарок.

Найдите Муми-тролля и выиграйте билеты бизнес-класса

Finnair приглашает всех поклонников муми-троллей и авиации делиться фотографиями и видео с самолетами, на которых изображены знаменитые сказочные герои. Для этого под постом в Instagram нужно поставить хэштег #finnairmoomin. Одному из участников конкурса Finnair подарит два билета в бизнес-класс на рейсы в Токио или Хельсинки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Finnair или на страничке авиакомпании в Instagram, где рассказывается, куда именно летают муми-самолеты.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии