В Finnair появились муми-самолеты: найдите изображение муми-троллей и выиграйте билеты бизнес-класса

В ноябре этого года Finnair, одной из старейших авиакомпаний мира, исполнится 100 лет. Авиакомпания решила отметить этот праздник в духе муми-троллей. Теперь два ее самолета Airbus A350 украшены изображением Муми-тролля и Фрёкен Снорк. Муми-самолеты будет летать по различным дальнемагистральным направлениям сети Finnair, в том числе в Даллас, Токио и Бангкок.

Самые первые изображения муми-троллей появились на самолетах Finnair еще в середине 1990-х годов. После этого авиакомпания постоянно проводила всевозможные кампании, связанные с муми-троллями, например, когда семьи, путешествующие с младенцами, получали на борту муми-подарок.

Найдите Муми-тролля и выиграйте билеты бизнес-класса

Finnair приглашает всех поклонников муми-троллей и авиации делиться фотографиями и видео с самолетами, на которых изображены знаменитые сказочные герои. Для этого под постом в Instagram нужно поставить хэштег #finnairmoomin. Одному из участников конкурса Finnair подарит два билета в бизнес-класс на рейсы в Токио или Хельсинки.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Finnair или на страничке авиакомпании в Instagram, где рассказывается, куда именно летают муми-самолеты.