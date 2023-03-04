ВИДЕО | Погребенный под снегом турист помахал рукой вертолету, и его заметили(1)
8 февраля лыжник попал под лавину в горах Швейцарии, в районе Лидаирдес. Семья туриста подняла тревогу и сообщила спасателям, что он не вернулся вовремя. На поиски пропавшего парня отправили вертолет.
Вертолет стал летать по маршруту, который турист дал своей семье. Спасательная команда обнаружила следы и спустила на землю одного из проводников, чтобы проследить их. Освещая склон, в темноте они чудом заметили руку человека, машущего им — турист был почти полностью погребен под снегом. Спасатели успешно вытащили мужчину из-под лавины, пишет "Моя Планета".
Лавины довольно распространены в Швейцарии: в альпийских кантонах, входящих в состав Швейцарских Альп, ежегодно сходит около 10 000 лавин. Четыре из пяти лавин сходят в феврале, марте и апреле.