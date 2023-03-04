ВИДЕО | Погребенный под снегом турист помахал рукой вертолету, и его заметили

Вертолет стал летать по маршруту, который турист дал своей семье. Спасательная команда обнаружила следы и спустила на землю одного из проводников, чтобы проследить их. Освещая склон, в темноте они чудом заметили руку человека, машущего им — турист был почти полностью погребен под снегом. Спасатели успешно вытащили мужчину из-под лавины, пишет "Моя Планета".