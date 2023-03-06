ФОТО | Вы когда-нибудь видели что-то настолько древнее? 4000-летний храм в Египте хранит в себе множество тайн

Луксор называют самым большим музеем под открытым воздухом в мире. Когда-то очень давно этот город носил название Фивы и являлся одной из столиц Древнего Египта. Сейчас же от былого величия остались лишь руины: Карнакский храм, Долина Царей, храм Хатшепсут и колоссы Мемнона. Тем не менее, даже эти руины могут многое рассказать о древней цивилизации.



Халед, наш гид в Луксоре и одновременно, по его же словам, профессор истории, сам когда-то принимал участие в раскопках в Долине Царей. Даже без его рассказов было бы понятно, что Карнакский храм обладает длинной и занимательной историей, но когда есть кто-то, кто может прочитать все те бесчисленные иероглифы, что покрывают стены и колонны храма, то становится намного интересней. Конечно, все экскурсоводы иногда позволяют себе вольности в описании исторических объектов, но было ли это так в этот раз - не важно, ведь самое самое главное - нам было интересно.



Единственное, что могло составить конкуренцию самому храмовому комплексу, что касается внимания, была наша группа - пять белых людей. По странному стечению обстоятельств, все остальные посетители храма были египетские школьники, которым не терпелось проверить свои знания английского языка и которые постоянно пытались выпытать у нас откуда мы и как нас зовут. Можно подумать, что белые туристы - обычная вещь для Египта, но детям так, видимо, не казалось.



Что касается тайн, о которых упоминается в заголовке статьи, то поделюсь с вами одной из них - остальные нужно открывать лично на месте! Эта тайна скорее миф, чем тайна, но если учитывать, что египетским школьникам такое не рассказывают, то все же можно назвать это тайной.

Собственно, одним из самых интересных древнеегипетских богов, чьи изображения можно найти в храме, является бог плодородия Мин, радостно встречающий всех посетителей храма своим эрегированным достоинством. Естественно, такое приветствие привлекает к себе всеобщее внимание!