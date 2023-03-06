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06.03.2023, 11:14

Россия собирается упростить визовый режим с 6 странами

 
ФОТО: Photo by Random Institute on Unsplash

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией, пишет TАСС.

„Россия готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами. Помимо Индии прорабатываются проекты межгосударственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, офисов с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами“, — сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Ранее Иванов сообщил о введении безвизового режима для граждан России с одиннадцатью странами. В их число вошли Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд южных стран.

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