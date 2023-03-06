06.03.2023, 11:14
Россия собирается упростить визовый режим с 6 странами(8)
„Россия готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами. Помимо Индии прорабатываются проекты межгосударственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, офисов с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами“, — сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Ранее Иванов сообщил о введении безвизового режима для граждан России с одиннадцатью странами. В их число вошли Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд южных стран.