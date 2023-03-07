Самолет Finnair экстренно посадили в Стамбуле из-за дебошира на борту
В минувшую субботу самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Бангкока в Вантаа, был вынужден совершить промежуточную посадку в Стамбуле. Причиной, как пишет издание Helsingin Sanomat, стало неподобающее поведение одного из пассажиров, которого в итоге сняли с рейса.
В отделе коммуникаций Finnair заявили, что пассажиров не так часто снимают с рейса, однако время от времени это все же случается.
"Обычно эти вопросы решаются путем обсуждения. Тем не менее мы поставили безопасность на первое место, инцидент действительно имел место и это, конечно же, было досадно для пассажиров“, — сказала специалист по коммуникациям Finnair Хайди Лемметийнен.
Finnair отказались комментировать, что именно такого сделал пассажир, что из-за него самолет сделал дополнительную остановку в Стамбуле. По словам Лемметейнен, в турецком аэропорту пассажира встретила местная полиция, добираться до места назначения ему нужно будет самостоятельно и за свой счет.
Airbus A350 компании Finnair вылетел из Бангкока в Вантаа в 8:05 утра по местному времени. Самолет должен был прибыть в Вантаа в 15:35 по финскому времени, но приземлился на два с половиной часа позже, чем планировалось.