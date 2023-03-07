Кельнский собор распродают по частям - как купить кусочек?

Содержание Кельнского собора, самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии, ежегодно обходится в семь-восемь миллионов евро. Плата за вход в храм, который ежедневно осматривают до 30 тысяч туристов, не взимается. Примерно 60 процентов суммы финансируется из средств, собираемых специальной некоммерческой организацией - Центральным обществом по строительству собора (ZDV).

Общество было создано жителями города в 1842 году для того, чтобы завершить знаменитый местный долгострой. Возведение этой готической церкви, заложенной в 1248 году, продолжалось более шести столетий - до 1880 года. На момент окончания строительства собор со своими 157-метровыми башнями был самым высоким сооружением в мире.

В ZDV на данный момент состоят около 18 тысяч человек. Помимо пожертвований, долгое время одним из основных источников финансирования расходов на собор являлись доходы от продажи лотерейных билетов. Сейчас в Кельне опробуют новые возможности, которые дают современные цифровые технологии. На днях здесь представили необычный проект Dome Cologne NFT, цель которого - не только получить дополнительные средства на ремонт и реставрацию этого памятника Всемирного наследия, но и привлечь в само общество новых членов со всего мира.

Кельнский собор и цифровое искусство

Каждый желающий может приобрести - пока они доступны - одну из частей своего рода гигантской цифровой мозаики - разбитого на 3528 фрагментов детального изображения западного соборного портала. Изображение создано на основе многочисленных отдельных фотографий, сделанных на разной высоте с помощью дрона. Полученные таким образом снимки были обработаны специальной графической программой, позволившей получить подробное фронтальное изображение портала.