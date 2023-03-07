Обед для гурманов, двуспальная кровать и полное уединение: как выглядит новый роскошный первый класс авиакомпании Lufthansa

Каюты Suite Plus оснащены большим столом, гардеробом, мультимедийной системой и двумя широкими сиденьями, которые можно разложить в кровать и подогреть так, как вам захочется. Кабину можно сделать полностью закрытой с помощью двери от пола до потолка.

Пассажирам, путешествующим этим классом, также будет предложено изысканное меню в удобное для них время, а не только во время обслуживания.

„Кабина первого класса Suite Plus создает ощущение уединения и индивидуальности, как в гостиничном номере – только на высоте одиннадцать километров“, – объяснил генеральный директор Lufthansa Йенс Риттер на презентации продукта в Берлине 28 февраля.

Каюты появятся в 2024 году на новых Airbus A350 авиакомпании. Их разработка стала частью реконструкции дальнемагистральных рейсов стоимостью 2,5 миллиарда евро, получившей название Lufthansa Allegris.

Помимо обновления мест в самолете, Lufthansa модернизирует свой флот, что позволит сократить потребление топлива и выбросы вредных веществ. Она инвестирует в новые дальнемагистральные самолеты, включая Boeing 787 Dreamliner, которые будут потреблять на 30 процентов меньше топлива, чем предыдущие модели.

Чем первый класс отличается от эконом-класса?

Весной 2022 года авиакомпания Lufthansa представила новый экономический класс Premium Economy. Он включает в себя увеличенное пространство для ног и возможность откинуться назад без ущерба для сидящего за вами человека, поскольку кресло встроено в жесткий корпус. Столик и монитор при этом остались на своих местах.

Для большего комфорта пассажиры экономического класса Premium также получат набор дорожных принадлежностей, изготовленный из экологичных материалов.

С новым поколением продуктов Allegris Lufthansa также предоставляет своим гостям значительно больший выбор в эконом-классе. В будущем у путешественников будет возможность забронировать дополнительные места в первых рядах, которые предлагают больше про