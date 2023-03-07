В кругосветный круиз на три года: 375 городов, 135 стран и „все включено“. Стоимость - от 90 000 долларов(4)
Компания Life at Sea Cruises открыла продажу билетов на первый кругосветный круиз. Корабль отправится в путешествие уже в ноябре этого года.
Компания Miray International объявила о подготовке к 3-летнему круизу под названием Life at Sea Cruises. По словам представителя компании, в этом круизе гости смогут комфортно жить в уютных каютах, пользоваться системой "все включено“ (питание, бортовые развлечения, всевозможные мероприятия, медицинские услуги, посещение спортзала, WiFi, пользование офисными зданиями и бизнес-центром, детская комната и др), продолжая при этом работать и исследовать мир, пишет Сruiseindustrynews.com.
Официально круиз стартует после того, как заберет всех пассажиров из Стамбула, Барселоны и Майами.
Полный маршрут включает посещение 375 пунктов назначения в 135 странах. За 3 года круиза судно 6 раз пересечет экватор, побывает на всех континентах и посетит 13 чудес света. В каждом из пунктов назначения предполагается провести 2-3 ночи. Пассажиры увидят самые интересные объекты в Южной Америке, Антарктиде, Европе, Карибском бассейне, Восточной Азии, южной части Тихого океана.
Цены на каюты стартуют от 29 999 долларов в год, предусмотрены гибкие варианты оплаты от 2 499 долларов в месяц по системе „все включено“. Как заявлено на сайте круизной компании, Life at Sea Cruises предлагает пассажирам возможность исполнить все свои желания и чувствовать себя на борту судна как дома.
Всего для брони доступно 400 кают, которые смогут разместить в общей сложности 1074 пассажиров. Площадь кают категории Virtual Insides начинается от 39,6 м2, категории Oceanview Suites c балконом - от 80 м2.
На борту корабля пассажиры смогут арендовать постоянные офисные помещения и воспользоваться налоговыми льготами, живя и работая в море.
Начало путешествия запланировано на 1 ноября 2023 года.