Таллиннский аэропорт признан лучшим аэропортом Европы
Вчера, 6 марта, Международный совет аэропортов (ACI World) совместно со специализирующейся на туристических технологиях компанией Amadeus объявил лауреатов премии Качества аэропортового обслуживания (ASQ Awards) 2022 года, которая присуждается лучшим аэропортам мира, обеспечивающим превосходное обслуживание клиентов. Таллиннский аэропорт был удостоен этой престижной международной награды, став лучшим аэропортом 2022 года среди аэропортов с числом пассажиров от двух до пяти миллионов. Кроме того, Таллиннский аэропорт стал одним из пяти аэропортов в мире, получивших награду за длительную хорошую работу.
Председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике: „Мы очень рады этой награде. Это большое признание и результат многолетней самоотверженной работы. Награда в буквальном смысле принадлежит всем, кто работает в Таллиннском аэропорту, поскольку в рамках соответствующего опроса пассажиры высказывают свое мнение о более чем 30 аспектах функционирования аэропорта. Это означает, что путешественники оценивают аэропорт с момента прибытия, учитывая регистрацию, безопасность, питание, чистоту и все остальное вплоть до вылета. Такой результат не достигается с помощью всего лишь нескольких замечательных людей – каждое звено в нашей цепи должно быть замечательным“.
Пассажир находится в центре всего, и Таллиннский аэропорт вносит свой вклад в то, чтобы сделать каждое путешествие более комфортным и эффективным, постоянно находя новые решения. „В июне мы открыли зону самообслуживания при сдаче багажа для пассажиров airBaltic и SAS, а в сентябре – новую зону гейтов с магазином самообслуживания. Расположенная вдали от пассажиров новая современная и полностью автоматизированная система сортировки багажа превращает Таллиннский аэропорт в современнейший аэропорт. Для поддержания конкурентоспособности аэропорта и развития ориентированных на пассажиров услуг мы планируем инвестировать в расширение терминала, повышение квалификации персонала и новые технологии для улучшения качества обслуживания. Например, в самое современное оборудование для досмотра ручной клади и автоматические гейты“, добавил Тувике.
ASQ Awards, ежегодная премия ACI World, присуждается за выдающиеся достижения в области обслуживания клиентов в аэропортах по всему миру на основе данных широко распространенного опроса ASQ об отправлениях и прибытиях рейсов. Запущенная в 2006 году система ASQ является ведущей глобальной программой анализа удовлетворенности пассажиров аэропортов, в которой участвуют около 400 аэропортов в 95 странах. Исследования Международного совета аэропортов охватывают более 30 показателей эффективности ключевых элементов обслуживания пассажиров в аэропорту, таких как удобство поиска маршрутов, регистрация, магазины и рестораны. Такой подход дает наиболее подробное представление о впечатлениях пассажиров в каждом аэропорту и обеспечивает глобальные ориентиры для авиационной отрасли. В прошлом году через участвующие в программе ASQ аэропорты прошло более половины пассажиров во всем мире.