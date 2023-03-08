08.03.2023, 08:33
В Японии открыли 7000 новых островов, о существовании которых не знали
ФОТО: Photo by Mak on Unsplash
Управление геопространственной информации Японии (GSI) решило пересчитать острова, которые входят в состав страны. Оказалось, их на 7000 больше, чем в официальных источниках.
Специалисты насчитали 14 125 островов – учитывали все участки суши с окружностью не менее 100 метров. Но в документе, опубликованном Береговой охраной Японии в 1987-м, эта цифра в два раза меньше – 6 852, пишет портал 34travel.me.
В GSI говорят, что это отражает достижения в геодезических технологиях и детализацию карт, так как площадь страны после открытия островов не поменялась.