Одно из старейших турбюро Эстонии подозревается в крупном мошенничестве

Европейская прокуратура подозревает одно из старейших турбюро Эстонии Baltic Tours и его владельца Андреаса Метсамаа (41 год) в крупном мошенничестве.

В конце 2021 года Frontex подписал договор с Baltic Tours на оказание услуг по организации поездок и проживания. Турбюро обязалось организовать проживание для пограничников подразделения Frontex Standing Corps, патрулирующих внешние границы Европы. Frontex платил Baltic Tours за размещение, а турбюро, в свою очередь, платило поставщикам услуг по размещению.

Но по каким-то неведомым пока причинам некоторые счета не были оплачены. Например, в Черногории трех служащих Frontex выставили на улицу посреди ночи из-за того, что их долг по квартплате достиг 9000 евро. Многие служащие были вынуждены оплачивать проживание из своего собственного кармана.