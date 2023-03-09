09.03.2023, 07:00
Одно из старейших турбюро Эстонии подозревается в крупном мошенничестве
ФОТО: | Delfi Meedia
Уголовное дело, связанное с эстонской туристической фирмой, разрушило карьеру главы Европейского пограничного агентства Frontex.
Европейская прокуратура подозревает одно из старейших турбюро Эстонии Baltic Tours и его владельца Андреаса Метсамаа (41 год) в крупном мошенничестве.
В конце 2021 года Frontex подписал договор с Baltic Tours на оказание услуг по организации поездок и проживания. Турбюро обязалось организовать проживание для пограничников подразделения Frontex Standing Corps, патрулирующих внешние границы Европы. Frontex платил Baltic Tours за размещение, а турбюро, в свою очередь, платило поставщикам услуг по размещению.