Самолет airBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Риги

Представители авиакомпании airBaltic подтвердили порталу Delfi, что накануне, 8 марта, поздним вечером (23:17) во время снежной метели самолет Airbus A220-300 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ответственные службы аэропорта доставили пассажиров в терминал. В самолете находилось 89 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, сообщает airBaltic.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта на три часа, шесть рейсов пришлось перенаправить в запасные аэропорты, а восемь самолетов вылетели из Риги с опозданием или были отменены.