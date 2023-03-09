За год количество финских туристов, приезжающих в Эстонию, увеличилось втрое
По данным Департамента статистики, в январе 2023 года в предприятиях по размещению остановилось более 196 000 туристов, что на 24% больше, чем в том же месяце годом ранее. Увеличилась численность как зарубежных, так и местных туристов.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в январе в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 82 000 зарубежных и более 114 000 местных туристов. Зарубежных туристов было на 54% больше по сравнению с январем 2022 года, но все меньше, чем в январе 2020 года, непосредственно перед кризисом. „Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению сопоставимо с январем 2017 года. Количество местных туристов за год увеличилось на 9% и в январе достигло максимума по сравнению с теми же периодами предыдущих лет“, — уточнила Лаурмаа.
В январе в годовом сравнении возросло как количество туристов из многих стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин изменений послужила низкая сравнительная база. Среди остановившихся в предприятиях по размещению туристов больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (29 000) и Латвии (14 000). Туристов из Финляндии были в три раза больше, чем в январе прошлого года, количество туристов из Латвии увеличилось на 31%. Больше туристов, чем годом ранее, прибыло также из Литвы, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и стран Азии. Из зарубежных туристов 79% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (8%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 170 000 ночей.
Из местных туристов 68% отметили целью своей поездки отдых, 24% — работу. Больше всего местных туристов, т. е. 33%, останавливалось в Харьюском уезде, 13% выбрали Тартуский уезд, 12% — Пярнуский, 10% — Ида-Вируский. В Валгаском уезде останавливалось 8% и в Ляэне-Вируском 6% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 193 000 ночей.
В январе свои услуги туристам предлагали 913 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 47 000 койко-мест, заполнены были 35% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 44 евро в сутки, что на 8 евро дороже, чем в 2022 году, и на 6 евро дороже, чем в январе 2020 года. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 51 евро, в Тартуском — 48 евро, в Харьюском и Ида-Вируском — 46 евро и в Пярнуском уезде — 37 евро в сутки на человека.
Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.