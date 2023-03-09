За год количество финских туристов, приезжающих в Эстонию, увеличилось втрое

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в январе в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось более 82 000 зарубежных и более 114 000 местных туристов. Зарубежных туристов было на 54% больше по сравнению с январем 2022 года, но все меньше, чем в январе 2020 года, непосредственно перед кризисом. „Количество зарубежных туристов в предприятиях по размещению сопоставимо с январем 2017 года. Количество местных туристов за год увеличилось на 9% и в январе достигло максимума по сравнению с теми же периодами предыдущих лет“, — уточнила Лаурмаа.