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09.03.2023, 12:43

Сегодня в центре Таллинна открывается новая кофейня: кофе наливают бесплатно!

 
ФОТО: Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Сегодня, 9 марта, на первом этаже Kaubamaja напротив здания банка LHV открывается кофейня Wake Me Up Coffee Corner, и в честь открытия все классические кофейные напитки для посетителей бесплатны, пишет Gloss.

Кофейня в Kaubamaja работает с понедельника по пятницу с 7 утра до 17.00, а по выходным — с 10 утра до 17.00. Бесплатные кофейные напитки предоставят производители крафтового кофе Rocket Bean и King Coffee Eesti. Акция действительна только 9 марта и только в Kaubamaja!

Кофейня Wake Me Up Coffee Corner также работает в Sikupilli keskus и многим известна не только своим отменным кофе, но и всегда свежей выпечкой.

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