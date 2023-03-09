09.03.2023, 12:43
Сегодня в центре Таллинна открывается новая кофейня: кофе наливают бесплатно!(1)
Кофейня в Kaubamaja работает с понедельника по пятницу с 7 утра до 17.00, а по выходным — с 10 утра до 17.00. Бесплатные кофейные напитки предоставят производители крафтового кофе Rocket Bean и King Coffee Eesti. Акция действительна только 9 марта и только в Kaubamaja!
Кофейня Wake Me Up Coffee Corner также работает в Sikupilli keskus и многим известна не только своим отменным кофе, но и всегда свежей выпечкой.