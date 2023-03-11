Этим летом Европу ждет экстремальная жара: собираясь в путешествие, следите за погодными условиями(1)
Прошлым летом страны центральной и южной Европы страдали от неимоверной жары, подобной которой европейцы не видели десятилетиями. Удивила и зима: температура воздуха была намного выше среднего, а на многих горнолыжных курортах и вовсе не было снега. Ученые считают, что предстоящее лето обещает побить много температурных рекордов, пишет Euronews.
Этой зимой многие горнолыжные курорты от Франции до Швейцарии были вынуждены закрыться из-за нехватки снега. Франция закончила 2022 год с самой высокой температурой за последние 25 лет. В январе, в разгар сезона, французский горнолыжный курорт Ax 3 Domaines полностью закрыл свои двери. А в Ле Же и Морзин, расположенных в популярном регионе Порт-де-Солей, работали всего лишь две трассы.
Рекордно высокими температурами встретили новый год также в Беларуси, Чехии, Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Нидерландах, Испании и Швейцарии. "Я никогда не видел такого прогноза. Никогда“, — написал климатолог НАСА Райан Штауффер в Twitter.
Зима, похожая на весну
В январе в Чехии был поставлен температурный рекорд - 19° C. Такая температура обычно наблюдается только весной. В это же самое время на севере Испании температура воздуха составляла почти 25 °C.
Направления, известные зимними видами спорта, изо всех сил пытались сохранить количество посетителей. Поскольку изменение климата все больше указывает на то, что к 2035 году катание на лыжах на французских горнолыжных курортах станет невозможным, курорт Метабьеф во Франции, помимо горнолыжного спорта, начал активно продвигать другие зимние развлечения, такие как катание на санях, зимний горный велосипед и т. д.
Аномально теплая погода, которая, по прогнозам, сохранится весь 2023 год, создала в некоторых странах межсезонный туризм. Так, зимняя засуха в Италии открыла скрытую дорогу на крошечный остров Сан-Бьяджо, расположенный посередине знаменитого озера Гарда. Обычно на остров можно добраться только на лодке, но исторически низкий уровень воды обнажил узкую дорожку из камня и песка, соединяющую его с берегом. Этим необычным явлением сразу же воспользовались многочисленные туристы, устремившиеся на озеро Гарда. Наплыв туристов, неожиданный для февраля, стал благом для близлежащих маленьких городков.
Из-за сухой зимы пострадала и прекрасная Венеция - там вновь пересохли каналы. Это не какое-то редкое явление для самого романтичного города Италии - уровень воды в каналах время от времени понижается, но в этом году процесс затянулся. В результате прогулки на гондолах были не столь доступны, как обычно, а туристам приходится привыкать к местным ограничениям из-за низкого уровня воды.
Пострадают ли ваши летние каникулы от новых волн жары?
Лето 2022 года запомнилось Северной и Западной Европе чрезвычайно высокими температурами. Как минимум, это сделало жизнь крайне некомфортной – как для местных жителей, так и для туристов. Как максимум – привело к человеческим жертвам, а многие страны столкнулись с засухой, лесными пожарами и неурожаями.
Это были опасные условия для путешественников. Рекордно высокие температуры июля спровоцировали сход лавины в итальянских Доломитовых Альпах, в результате чего погибли 11 альпинистов и еще восемь получили ранения.
В других случаях экстремальная погода породила новые достопримечательности. Диковинки – от оружия викингов в Норвегии до города-призрака в Испании и немецких кораблей времен Второй мировой войны в Сербии – привлекли туристов к обмелевшим рекам Европы.
Летом в Европе ожидается экстремальная жара
Прошлым летом температура по всей Европе была настолько высокой, что в результате во многих странах массово полыхали леса, погибло несколько человек. Эксперты прогнозируют, что это лето будет еще жарче.
Отчасти это связано с тем, что трехлетнее охлаждение поверхности Атлантического океана, известное как Ла-Нинья, подходит к концу. По данным Метеорологического управления Великобритании, это также связано с выбросами парниковых газов, которые способствуют повышению температуры.
Если вы планируете этим летом отправиться в путешествие, проверьте пункт назначения на наличие предупреждений о сильной жаре и засухе. Если же вы собираетесь в поездку на весенние каникулы, это может помочь вам избежать самых экстремальных температур. Имейте в виду, что в сильную жару во многих городах могут ввести ограничения, бассейны и фонтаны могут быть без воды, а доступ к озерам и рекам ограничен. Также стоит отметить, что жара может повлечь за собой увеличение стоимости на прохладительные напитки и мороженое, а также на ту сувенирную продукцию, чье производство зависит от погодных условий.