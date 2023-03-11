Этим летом Европу ждет экстремальная жара: собираясь в путешествие, следите за погодными условиями

Этой зимой многие горнолыжные курорты от Франции до Швейцарии были вынуждены закрыться из-за нехватки снега. Франция закончила 2022 год с самой высокой температурой за последние 25 лет. В январе, в разгар сезона, французский горнолыжный курорт Ax 3 Domaines полностью закрыл свои двери. А в Ле Же и Морзин, расположенных в популярном регионе Порт-де-Солей, работали всего лишь две трассы.

Рекордно высокими температурами встретили новый год также в Беларуси, Чехии, Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Нидерландах, Испании и Швейцарии. "Я никогда не видел такого прогноза. Никогда“, — написал климатолог НАСА Райан Штауффер в Twitter.

Зима, похожая на весну

В январе в Чехии был поставлен температурный рекорд - 19° C. Такая температура обычно наблюдается только весной. В это же самое время на севере Испании температура воздуха составляла почти 25 °C.

Направления, известные зимними видами спорта, изо всех сил пытались сохранить количество посетителей. Поскольку изменение климата все больше указывает на то, что к 2035 году катание на лыжах на французских горнолыжных курортах станет невозможным, курорт Метабьеф во Франции, помимо горнолыжного спорта, начал активно продвигать другие зимние развлечения, такие как катание на санях, зимний горный велосипед и т. д.

Аномально теплая погода, которая, по прогнозам, сохранится весь 2023 год, создала в некоторых странах межсезонный туризм. Так, зимняя засуха в Италии открыла скрытую дорогу на крошечный остров Сан-Бьяджо, расположенный посередине знаменитого озера Гарда. Обычно на остров можно добраться только на лодке, но исторически низкий уровень воды обнажил узкую дорожку из камня и песка, соединяющую его с берегом. Этим необычным явлением сразу же воспользовались многочисленные туристы, устремившиеся на озеро Гарда. Наплыв туристов, неожиданный для февраля, стал благом для близлежащих маленьких городков.